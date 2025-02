Tesla išče rešitve pred krajo polnilnih kablov

Tesla se sooča z vedno večjim problemom tatvin polnilnih kablov na svojih polnilnicah Supercharger.

Pogoste kraje polnilnih kablov na Teslinih Superchargerjih vplivajo na zanesljivost in dostopnost javnih polnilnih postaj. Tatovi ciljno režejo kable, da bi iz njih pridobili kovine, ki jih nato prodajo. Ker je Tesla največji operater hitrih polnilnic na svetu, je še posebej izpostavljena tem tatvinam. Da bi zmanjšali škodo in preprečili nadaljnje kraje, pri Tesli preizkušajo dve novi rešitvi.

Prva Teslina rešitev je posebna zaščitna plast okoli kablov, imenovana DyeDefender. Gre za cevasti ovoj, ki ob prerezu sprosti barvilo, s katerim označi tatu in ukradeni material, kar oteži nadaljnjo prodajo. Sistem je že bil opažen na eni izmed Teslinih polnilnic v Seattlu. Drugi ukrep, ki ga Tesla uvaja, pa je graviranje kovinskih delov kablov z oznako Property of Tesla, ki se izvaja v njihovi tovarni v Buffalu, New York. S tem želi podjetje preprečiti, da bi reciklažni centri sprejemali ukradene kable, saj jih bo mogoče enostavno prepoznati. Če bodo reciklažni centri dejansko zavračali te označene kable in obveščali Teslo o poskusih prodaje, bi lahko to močno zmanjšalo število tatvin. Čeprav obstajajo črni trgi, kjer se ukradene surovine še vedno lahko prodajajo, so cene tam običajno nižje, kar zmanjša privlačnost takšnih kraj.

Tesla upa, da bodo ti preprosti in stroškovno učinkoviti ukrepi pomagali zaščititi njeno mrežo polnilnic, hkrati pa uporabnikom zagotovili nemoteno in zanesljivo polnjenje njihovih električnih vozil.