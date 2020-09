Tesla in hekerji

Ni pretiravanje ocena, da so avtomobili Tesle v resnici računalniki na kolesih, kar pa s seboj prinaša tudi težave s hekerji različnih vrst. Nekateri poizkušajo zgolj iz vozil iztisniti čim več, drugi so bolj zlonamerni in želijo čim več izmolsti iz podjetja samega.

V prvo skupino sodi na primer podjetje Ingenext, ki prodaja orodja za odklep naprednih funkcij v teslah. V cenejših modelih so namreč hudi pospeški in ostale napredne funkcije programsko zaklenjene, čeprav je strojna oprema (torej avto) tega sposobna. Zaradi tega je bilo le vprašanje časa, kdaj se bodo pojavila orodja, ki bodo to omogočala ceneje, kot bi bil uradni nakup funkcije pri Tesli. Ingetext je v zadnje mesece ponujal takšno orodje, medtem ko je Tesla za uradni odklep zaračunavala 2000 dolarjev. Ingenect je funkcijo ponujal za 1100 dolarjev v paketu Boost 50. Poleg tega so ponujali še nekatere druge funkcije.

Pričakovati je bilo, da se bo Tesla odzvala, in res so kmalu izdali programski popravek, ki je tovrstni hek onemogočil. Ingenext je svoje stranke obvestil, naj te posodobitve ne naložijo, hkrati pa so začeli pripravljati lasten popravek, ki bi spet deloval z novo verzijo Tesline programske opreme. In sedaj so izdali tudi tega, tako da Teslo spet lahko odklenemo. Kot kaže, se bodo v prihodnosti Tesla in računalniški strokovnjaki šli večno dirko, kdo bo koga – podobno kot je to pri odklepanju iPhona ali lomljenju protipiratskih zaščit (DRM).

Druga vrsta hekerjev pa so bolj zlobni, ki želijo podjetje izsiljevati. Skupina ruskih hekerjev je enemu izmed zaposlenih v podjetju ponudila milijon dolarjev, če bi namestil zlonamerno programsko opremo na službene računalnike. To bi hekerjem omogočilo dostop do sistema, krajo podatkov, njihov izbris in izsiljevanje podjetja. A zaposleni se je obrnil na FBI, ki je začel slediti kriminalcem in ugotovil, da so želeli od Tesle potem izsiliti 4 milijone dolarjev. Minuli teden so izvedli aretacije.