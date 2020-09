Tesla, Ford in Mercedes tožijo ameriško vlado

Objavljeno: 25.9.2020 08:23

Avtomobilska podjetja so mnenja, da so visoke carine na kitajske izdelke nelegalne.

Tesla je tako na sodišču za mednarodno trgovino v New Yorku sprožila tožbo zoper vodje urada za trgovino Roberta Ligthizerja in vršilca dolžnosti carinske službe Marka Morgana. V tožbi zahtevajo razglasitev ničnost carin in celo vračilo stroškov, ki so z njimi nastale pri uvozu sestavnih delov iz kitajske.

Mercedes je pri tem mnenja, da ameriška zakonodaja obtoženim ne podeljuje pooblastil za tako obširno in časovno neomejeno trgovsko vojno. Kitajska je v zadnjih letih sicer postala izredno pomembni avtomobilski trg, zaradi ambicioznih ciljev pri zmanjševanju izpustov pa je izredno zanimiva tudi za prodajo električnih avtomobilov.