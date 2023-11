Tesla bo za polnjenje avtomobila čez 90 odstotkov računala dolar na minuto

Tesla uvaja nove pristojbine za lastnike svojih vozil, ki pustijo avtomobile priključene na polnilnih postajah Supercharger tudi po tem, ko so že skoraj napolnjeni.

Teslin zadnji ukrep je namenjen zmanjšanju zastojev na polnilnih postajah Supercharger. Uporabniki bodo za vsako minuto polnjenja avtomobila nad devetdesetimi odstotki plačali en ameriški dolar. Tesla pravi, da je pristojbina dobronamerna in jo uvajajo v luči prizadevanj za izboljšanje dostopnosti in učinkovitosti svojih polnilnih postaj. Z uvedbo teh pristojbin Tesla spodbuja uporabnike, da svoje avtomobile odklopijo takoj, ko so napolnjeni, s čimer sprostijo prostor drugim. To je še posebej pomembno v času, ko se število električnih vozil na cestah povečuje in s tem tudi potreba po učinkovitejši uporabi polnilnih postaj.

Dodatno pristojbino bodo pri Tesli zaenkrat računali zgolj na polnilnih postajah v ZDA. Načrtov za preostanek sveta še niso razkrili.