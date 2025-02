Tesla bo na svojih polnilnicah uvedla čakalne vrste

Pri Tesli so napovedali pilotni projekt virtualnih čakalnih vrst na izbranih polnilnih postajah Supercharger, da bi zmanjšali težave s čakalnimi dobami in preprečili konflikte med vozniki električnih vozil.

Odločitev za uvedbo čakalnih vrst na polnilnicah Tesle prihaja po več incidentih, vključno s pretepom na eni od prenatrpanih postaj. Takoj za slednjim je Tesla na platformi X (nekdanji Twitter) sporočila, da se bo v drugem četrtletju letošnjega leta začelo testiranje virtualnih čakalnih vrst. Če bodo odzivi pozitivni, bo sistem razširjen na širšo mrežo polnilnic do konca leta. Tesla mrežo Superchargerjev letno sicer redno poveča za več kot 20 % letno, pri čemer upošteva lokalno povpraševanje.

Za zdaj ni jasno, ali bodo imeli dostop do novega sistema tudi vozniki električnih vozil drugih proizvajalcev, kot so GM, Ford, Nissan in Lucid, ki so že pridobili pravico do uporabe Teslinih polnilnic.