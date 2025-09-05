Tesco toži Broadcom in Computacenter za 100 milijonov funtov; grozi z motnjami oskrbe z živili

Britanski trgovski gigant Tesco je vložil tožbo proti Broadcomu (novi lastnik VMware) in računalniškemu distributerju Computacenter zaradi domnevnega kršenja licenčnih pogodbenih obveznosti, kar bi lahko ogrozilo oskrbo trgovin z živili. V tožbi zahtevajo visoko odškodnino v višini 100 milijonov funtov, saj menijo, da je podjetje Broadcom prekinilo podporo za trajne ("perpetual") licence, kljub predhodno sklenjenim dogovorom o podaljšanju podpore in nadgradnjah do leta 2026, z opcijo podaljšanja za dodatna štiri leta.

V središču spora je, da je Tesco v januarju 2021 od VMware pridobil trajne licence za tedanje rešitve vSphere Foundation in Cloud Foundation, skupaj s dostopom do platforme Tanzu, in sklenil pogodbo o podpori ter nadgradnjah do leta 2026, z možnostjo podaljšanja do 2030. Po prevzemu VMwareja s strani Broadcoma je slednji umaknil možnost podpore za te trajne licence in kupce prisilil v sklenitev novih, dragih naročniških modelov.

Tesco trdi, da ga ta sprememba sili, da plačuje prekomerno in napihnjeno ceno za virtualizacijsko programsko opremo, za katero je že plačal in da ne more več pridobiti samostojnih storitev podpore za trajno licencirano programsko opremo, ne da bi moral hkrati kupiti duplicirane naročniške licence za iste produkte, ki jih že ima.

Tesco opozarja, da je programska oprema VMware temeljna za delovanje poslovanja družbe, saj pokriva okoli 40.000 strežniških delovnih mest, vključno s sistemom blagajn in drugimi sistemi, ki podpirajo trgovine po VB in Irski. Brez ustrezne podpore bi lahko prišlo do motenj v dobavni verigi živil.

Tožba družbe Tesco odraža naraščajoče nezadovoljstvo številnih podjetij, ki so svoje poslovanje v preteklosti postavile na temelje virtualizacijske platforme VMware. Številna podjetja so poročala o podobnih sporih, le da doslej nobeno ni končalo na sodiščih. V nekaterih primerih je prišlo najbrž do dogovorov, katerih vsebina pa ni znana javnosti. Predvidevamo lahko, da bodo številna podjetja zdaj budno spremljala razplet te tožbe, saj bo ta vplivala tudi na ravnanje ali pričakovanja drugih.

Pri tej zadevi gre za ključno vprašanje poštenosti tržnih praks in spoštovanja licenčnih dogovorov v IT industriji. Predstavlja primer, kako spremembe lastništva in poslovnega modela (prehod na naročniški model) lahko povzročijo konkretne posledice v realnem sektorju, ki je odvisen od stabilnosti in predvidljivosti IT tehnologije in podpore.