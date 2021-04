Teroristov iPhone 5s so za FBI odklenili – Avstralci

Preiskava Washington Posta je pokazala, da je iPhone 5s, last terorista v San Bernardinu, leta 2016 odklenilo varnostno podjetje Azimuth Security iz Sidneya.

Zgodbi o iPhonu iz San Bernardina smo takrat podrobno sledili tudi v Monitorju, saj je vse kazalo na to, da bi ameriške oblasti rade pridobile pravico vdiranja v zaklenjene in šifrirane osebne naprave, oz. telefone. FBI je takrat trdil, da kljub varnostno upravičenim zahtevam (ugotoviti, ali je imel terorist stike z morebitnimi terorističnimi celicami ali pa je deloval samostojno) ne more vpogledati v vsebino s kodo zaklenjenega iPhona in da mu mora pri tem pomagati kar Apple. Tim Cook, vodja Applea, je takrat zavrnil sodelovanje pri razvoju t.i. »stranskih vrat« (back door), ki bi bile dostopne oblastem in ki bi zaobšla zaščito in šifriranje, ki je na voljo uporabnikom.

Izkazalo se je, da je FBI v resnici hotel vzpostaviti precedenčni primer, ki bi ga lahko nato uporabil vedno, ko bi bilo treba vpogledati v varovane vsebine državljanov. FBI je po Applovi zavrnitvi brez težav našel podjetje, ki je »razvilo« oz. našlo varnostno luknjo, s katero se je mogoče izogniti vstopni šifri v iPhone. Takih podjetij, ki s tovrstnim znanjem zelo dobro služijo, je v svetu kar nekaj. FBI je takrat izbral avstralsko podjetje Azimuth Security, ki je sicer del velikega ameriškega podjetja L3 Technologies, ki tesno sodeluje z ameriškim Pentagonom in agencijo za nacionalno varnost. Za vdor v telefon naj bi FBI podjetju plačal 900.000 dolarjev.