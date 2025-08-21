Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 21.8.2025 05:00

Teorije zarote o 5G se vračajo, širi jih ameriško ministrstvo za zdravje

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy, mlajši, pripravlja novo strategijo za izboljšanje zdravja otrok (MAHA, angl. Make America Healthy Again), v kateri se pojavljajo že davno ovržene trditve o škodljivosti elektromagnetnega valovanja. Spet se širijo zarote o vplivih mobilnih omrežij 5G.

Po Evropi, tudi pri nas, so se teorije zarote o 5G najbolj širile v letih 2019 in 2020, nato pa jih je pandemija covida popolnoma zasenčila. V res ozkih krogih so se teorije zarote o 5G zlile z nepotrjenimi trditvami o covidu, ni pa bila to zares razširjena teorija.

MAHA ne vsebuje skoraj nobenih priporočil ali predlogov regulative, temveč zgolj poudarja stare teorij zarote. V njej najdemo pozive za ponovno oceno varnosti mobilnih omrežij oziroma elektromagnetnih valovanj, neosnovane trditve o škodljivosti nizkih koncentracij fluorida v vodi, strašenje pred cepivi in splošne trditve o pretiranem predpisovanju zdravil. Po drugi strani pa MAHA ne omenja glavnega razloga za smrti otrok v ZDA, in sicer nesreč pri ravnanju z orožjem in prometnih nesreč. Prav tako ne regulira visoko predelane hrane ali omejuje pesticidov.

Svetovna zdravstvena organizacija – iz katere so ZDA pod trenutnim predsednikom že drugič izstopile – medtem še vedno ni odkrila nobenih dokazov, da bi bila 5G ali Wi-Fi kakorkoli škodljiva. Elektromagnetna valovanja v zakonsko določenih mejah ne kažejo nobenih vplivov na živa bitja. V zadnjih petih letih, odkar se 5G množično uporablja, na tem področju ni bilo nobenih novih podatkov o škodljivosti. Tudi epidemiološke študije ne kažejo, da bi se v prebivalstvu pojavila kakršnakoli obolenja kot posledica 5G.

Strategija, ki jo je pridobil Politico

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Kaj se zgodi, če Samsungov Galaxy Z Fold prepognete 200.000-krat?

    Ustvarjalec vsebin tech-it je s prenosom v živo na YouTubu izvedel maratonski test, v katerem je ročno odprl in zaprl Samsung Galaxy Z Fold 7 kar 200.000-krat

    novice
    Objavljeno: 8.8.2025 10:00
  • Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Izobraževanje zaposlenih za prepoznavanje ribarjenja je neučinkovito

    Ker so zaposleni eden najučinkovitejših vektorjev za vdore v poslovne sisteme, so različne delavnice, tečaji in urjenja, kako prepoznati ribarjenje (phishing) zlasti v večjih podjetjih postala del rednega izobraževanja. A raziskovalci z Univerze v San Diegu so pokazali, da je uspeh tovrstnih izobraževanj sila pičel.

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 07:00
  • Nove vrste dron

    Nove vrste dron

    Podjetje Insta360 je predstavilo povsem nov koncept drona Antigravity A1, ki združuje 360-stopinjsko snemanje in FPV-letenje. 

    novice
    Objavljeno: 18.8.2025 10:00
  • <span><span>Unreal Engine v avtomobilih Tesla</span></span>

    Unreal Engine v avtomobilih Tesla

    Vse kaže, da Tesla pripravlja pomembno vizualno nadgradnjo sistemov, kot sta Autopilot in Full Self-Driving.

    novice
    Objavljeno: 15.8.2025 10:00
  • Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds spet ponorel

    Linus Torvalds, izumitelj in še vedno glavni skrbnik Linuxa, je vedno slovel kot vzkipljiv človek, zato tudi njegov zadnji izbruh ni zelo presenetljiv. Ob pripravi nove verzije jedra 6.17 jih je pošteno napel Palmerju Dabbeltu, ki je predložil kopico popravkov za RISC-V. Torvalds je, milo rečeno, ponorel.

    novice
    Objavljeno: 14.8.2025 05:00
  • <span><span>Perplexity bi kupil Chrome</span></span>

    Perplexity bi kupil Chrome

    Umetno inteligentni iskalnik Perplexity je v odmevni in povsem nepričakovani potezi Googlu ponudil 34,5 milijarde ameriških dolarjev v gotovini za prevzem spletnega brskalnika Chrome.

    novice
    Objavljeno: 13.8.2025 10:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Julij-avgust 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Julij-avgust 2025

Uvodnik
Strojni svetovni splet

Mnenja
Dočakal sem prihodnost

Nove tehnologije
Koliko hitrosti je dovolj? Povezani na poti Pregon!

Fokus
Elektronski papir v barvah Neznosna lahkost branja RLCD - Renesansa LCD Uvodnik: Strojni svetovni splet

Dosje
Ali androidi sanjajo o električnih ovcah?* Med trirazsežnim navdušenjem in strahom

Monitor Pro
Oblak je temelj digitalne preobrazbe Prihodnost sodelovanja in digitalnih komunikacij Uvodnik - Je oblak vsemogočen?

Na zvezi
Kariera v IT

Zgodovina
Kralj omrežij Mikroračunalniški roboti

Odprta scena
Teleskop kot tveganje za državno varnost Zakaj nas mora skrbeti za prihodnost čipov

Prenosni računalniki
Zmogljivost stane!

Telefoni
Prenovljeni srednji razred

Preizkusi
Kupil sem ZX Spectruma Previdni korak naprej Projektor v žepu

Nasveti
Oblačni triki

Mobilno
Applove nagrade Če hodiš, lahko plešeš Naš izbor na Androidu Naš izbor na iPhonu

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov