Objavljeno: 21.8.2025 05:00

Teorije zarote o 5G se vračajo, širi jih ameriško ministrstvo za zdravje

Ameriški minister za zdravje Robert F. Kennedy, mlajši, pripravlja novo strategijo za izboljšanje zdravja otrok (MAHA, angl. Make America Healthy Again), v kateri se pojavljajo že davno ovržene trditve o škodljivosti elektromagnetnega valovanja. Spet se širijo zarote o vplivih mobilnih omrežij 5G.

Po Evropi, tudi pri nas, so se teorije zarote o 5G najbolj širile v letih 2019 in 2020, nato pa jih je pandemija covida popolnoma zasenčila. V res ozkih krogih so se teorije zarote o 5G zlile z nepotrjenimi trditvami o covidu, ni pa bila to zares razširjena teorija.

MAHA ne vsebuje skoraj nobenih priporočil ali predlogov regulative, temveč zgolj poudarja stare teorij zarote. V njej najdemo pozive za ponovno oceno varnosti mobilnih omrežij oziroma elektromagnetnih valovanj, neosnovane trditve o škodljivosti nizkih koncentracij fluorida v vodi, strašenje pred cepivi in splošne trditve o pretiranem predpisovanju zdravil. Po drugi strani pa MAHA ne omenja glavnega razloga za smrti otrok v ZDA, in sicer nesreč pri ravnanju z orožjem in prometnih nesreč. Prav tako ne regulira visoko predelane hrane ali omejuje pesticidov.

Svetovna zdravstvena organizacija – iz katere so ZDA pod trenutnim predsednikom že drugič izstopile – medtem še vedno ni odkrila nobenih dokazov, da bi bila 5G ali Wi-Fi kakorkoli škodljiva. Elektromagnetna valovanja v zakonsko določenih mejah ne kažejo nobenih vplivov na živa bitja. V zadnjih petih letih, odkar se 5G množično uporablja, na tem področju ni bilo nobenih novih podatkov o škodljivosti. Tudi epidemiološke študije ne kažejo, da bi se v prebivalstvu pojavila kakršnakoli obolenja kot posledica 5G.

