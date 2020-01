Televizijski LG razmišlja o rezervni različici, OLED je predrag

KoreaTimes poroča, da je LG pri korejskem patentnem uradu (The Korea Institute of Patent Information) vložil patente glede razvoja zaslonov z anorganskimi svetilnimi elementi. Zasloni OLED, kjer je LG (LG Displays) vodilni, imajo toliko težav in so toliko predragi, da podjetje potrebuje alternativo.

LG Displays je edini proizvajalec zaslonov OLED za televizorje (za telefone jih proizvaja tudi Samsung, vedno bolj pa se uveljavlja tudi kitajski BOE), ki so vgrajeni v modele blagovnih znamk Philips, Sony, Panasonic, LG (LG Electronics) in še koga. Zasloni OLED trenutno omogočajo najboljši prikaz video slike, slika je kontrastna in živobarvna, vendar malce manj svetla, kot jo zmorejo zasloni LCD (LED TV, QLED, itd.). Vendar ima proizvajalec težave z zanesljivostjo proizvodnje, zaslon sam pa je tudi nagnjen k t.i. »vžganju« slike, kar rešujejo algoritmi, ki posamezne pike po potrebi neopazno ugašajo. Predvsem pa so zasloni OLED zaradi zapletene proizvodnje dragi. Šef LG Electronics, Kwon Bong-seok, je na letošnjem sejmu CES novinarjem povedal, da je na svetu le okoli 3 milijone uporabnikov, ki so za televizor potencialno pripravljeni dati več kot 2000 dolarjev. Zato da podjetje potrebuje nekaj novega.

To bi lahko bili zasloni na podlagi tehnologije MicroLED, kjer so posamezne svetlobne pike narejene iz anorganskih materialov in ne organskih, kot je to v primeru OLED. LG je na sejmu CES že prikazal 145-palčni oglasni pano s tehnologijo MicroLED, vendar ta tehnologija zaenkrat še ni primerna za klasične televizorje. Podobne zaslone je že lani prikazoval tudi Samsung.

Samsung je že leta 2012 prikazal svoj televizor OLED, vendar je od tehnologije, zaradi zgoraj omenjenih težav in cene, hitro odstopil in se resno posvetil izboljšavi klasičnih televizorjev LED (poimenovali so jih QLED).

LG Electronics seveda ne bo zavrgel tehnologije OLED, ampak jo bo obdržal kot strateško usmeritev oz. naložbo v prihodnost. Za masovno prodajo pa bo bržkone sčasoma prešel na MicroLED.