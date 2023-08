Objavljeno: 16.8.2023 13:00

Televizija v ZDA že predala žezlo pretočnim vsebinam

Če gre soditi po trendih iz ZDA, ki jim običajno sledimo tudi v Evropi, se televiziji slabo piše. Čez Lužo je delež gledanja klasične televizije med vsemi aktivnostmi, ki vključujejo spremljanje vsebin na televizorjih, prvikrat padel pod polovico. Pretočne vsebine so na pohodu.

Razčlemba časa pred zasloni oziroma televizorji kaže, da kabelska televizija obsega 29,6 odstotka in prizemna ali digitalna televizija 20 odstotkov, je sporočilo podjetja Nielsen, ki se ukvarja z meritvami gledanosti. Na prvem mestu so pretočne vsebine z 38,7-odstotnim deležem, še 11,6 odstotka pa odpade na gledanje DVD-jev in igranje iger. Skupno torej televiziji preostane manj kot polovica časa.

K preobratu so najbolj pripomogle pretočne storitve, ki so pritegnile veliko gledalcev s svojimi serijami. Te niso nujno nove, saj je v ZDA najbolj gledana serija Suits izpred desetletja. A pretočne vsebine to omogočajo. Med platformami je na prvem mestu YouTubu, tesno za petami pa ji je Netflix.

Po drugi strani naročnine na plačljive televizijske pakete upadajo. Lani je bilo takšnih gospodinjstev okoli 75 milijonov, pred desetletjem pa 100 milijonov. Podobni trendi so opazni tudi v Evropi, kamor se pretočne vsebine čedalje hitreje širijo.