Oglasno sporočilo

Objavljeno: 3.4.2025

Telemach Slovenija širi športno ponudbo z vključitvijo vseh programov Arena Sport

Telemach Slovenija z aprilom v svoje pakete EON dodaja vse športne programe Arena Sport in tako nadgrajuje nabor svojih športnih vsebin. S tem postaja edini večji operater v Sloveniji, ki ponuja tako programe Sportklub kot Arena Sport. Poleg tega zvišuje tudi internetne hitrosti do enega gigabita na sekundo, kar potrjuje njegovo zavezanost k zagotavljanju vrhunske povezljivosti.

Od aprila bodo imeli Telemachovi uporabniki dostop do programov Arena Sport Premium 1, Arena Sport 1, 2, 3, 4, Arena Fight, Arena eSport, kot edini v Sloveniji pa tudi NBA TV in Premier League TV. Skupaj s programi Sportklub, Sport TV in Eurosport Telemach športnim navdušencem tako omogoča popolno športno izkušnjo na enem mestu.

Za številne športne navdušence je spremljanje vseh najljubših športov pomenilo več naročnin pri različnih ponudnikih. Telemach zdaj poenostavlja izkušnjo z združitvijo vrhunskih športnih vsebin pod eno streho, kar omogoča lažji in cenovno ugodnejši dostop do vseh športnih dogodkov na enem mestu. Ta korak nadgrajuje Telemachovo dolgoletno povezanost s športom, ki jo gradi skozi sponzorstva in z dostopom do ekskluzivnih vsebin. Zdaj to zavezo dviguje še na višjo raven.

»Pri Telemachu se zavedamo, kako pomembna je vrhunska športna vsebina za naše uporabnike, zato smo v svoje programske sheme dodali vse programe Arena Sport. S tem še dodatno utrjujemo položaj vodilnega ponudnika video vsebin v Sloveniji. Naši uporabniki bodo zdaj na enem mestu našli vse najpomembnejše športne dogodke, spremljali bodo lahko največje slovenske zvezdnike v mednarodnih nogometnih, košarkarskih in hokejskih ligah, velike nogometne derbije ter športne spektakle,« pravi predsednik poslovodstva Telemach Slovenija Tomislav Čizmić.

Od UEFA Lige prvakov do lige NBA

Telemachovi uporabniki bodo poslej lahko uživali v nogometnih dvobojih najmočnejših nogometnih lig ­– angleški, španski, italijanski in francoski –, najstarejšem nogometnem tekmovanju na svetu, angleškem pokalu FA, vrhunskih potezah košarkarjev v ligi NBA, regionalni košarkarski ligi ABA, hokejski ligi NHL, rokometni ligi prvakov in prvakinj, ameriški nogometni ligi NFL …

Te vsebine bodo dopolnile že obstoječo bogato ponudbo športnih programov, ki med drugim vključuje prvo slovensko nogometno ligo Prva liga Telemach, UEFA Ligo prvakov, UEFA Evropsko ligo, UEFA Konferenčno ligo, UEFA Ligo narodov, nemško ligo, dirke F1, košarkarsko Evroligo in Evropski pokal, tekmovanja FIBA, največje teniške turnirje in številne druge vrhunske športne dogodke.

Arena Sport programi bodo vsem uporabnikom paketov EON na voljo do 31. avgusta 2025 brez doplačila.

Športna doživetja z najhitrejšim internetom v Sloveniji in hitrostmi do 1 Gbps

V skladu z zavezanostjo neprestanemu vlaganju v vsebine in tehnologijo Telemach nadgrajuje tudi svoje širokopasovne storitve. Vsem naročnikom fiksnih paketov EON na vseh tehnologijah brez doplačila povečuje internetne hitrosti – do enega gigabita na sekundo – ter dodaja usmerjevalnike Wi-Fi 6, ki izboljšujejo pokritost in hitrost v celotnem domu. Ta nadgradnja bo uporabnikom omogočila še bolj tekočo in zanesljivo izkušnjo pri spremljanju športnih vsebin, igranju iger in uporabi digitalnih storitev.

Nedavne neodvisne meritve AKOS test1 potrjujejo tudi, da Telemachovi naročniki dosegajo najvišje povprečne hitrosti prenosa podatkov k uporabniku v državi.

Z razširitvijo športne ponudbe postavlja Telemach nove standarde na področju športnih vsebin in skupaj z nadgradnjo širokopasovnega interneta utrjuje svojo vlogo vodilnega ponudnika video vsebin in interneta na slovenskem telekomunikacijskem trgu.

1 Trditev Najhitrejši internet v Sloveniji potrjujejo tedenske meritve povprečne hitrosti prenosa podatkov k uporabniku v fiksnem omrežju, od avgusta 2023 do 23. 3. 2025.

Vir: AKOS Test Net, https://www.akostest.net/sl/statistics