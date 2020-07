Telekom zagnal komercialno omrežje 5G

Telekom Slovenije je danes zagnal prvo komercialno omrežje 5G pri nas.

Trenutno gre za nadgradnjo obstoječih baznih postaj, omrežje uporablja obstoječi frekvenčni spekter 2600 MHz, isti spekter kot omrežje 4G. Kot pravijo bodo uporabniki v evolucijsko nadgrajenem omrežju 4G/5G že v trenutnem razvojnem koraku dosegali višje hitrosti prenosa podatkov kot v omrežju LTE/4G, polni potencial pa bo na voljo po podelitvi dodatnih frekvenčnih pasov.

Pokritost - svetle lise so 4G+, temne 5G.

V prvem koraku so nadgradili 150 baznih postaj, s tem je pokritost z omrežjem 4G/5G 25 odstotna, do konca leta pričakujejo prek 33 odstotno pokritost. Naprave s podporo tega omrežja naj bi predstavili v kratkem, ko bodo zaključene ustrezne nadgradnje programske opreme s strani proizvajalcev.

Z novim omrežjem prihajajo višje potencialne hitrosti prenosa v obeh smereh in krajši odzivni čas z nizko zakasnitvijo. Hkrati so ta omrežja bolj učinkovita pri povezovanju velikega števila naprav, denimo naprav interneta stvari (torej razne pametne naprave in tipala).

Velja sicer omeniti, da to ni edino 5G omrežje v Sloveniji, saj so testna omrežja že dlje časa v uporabi.

Več na www.telekom.si/5g.