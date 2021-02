Telekom Slovenije zamaknil pripojitev Avtente

Telekom Slovenije, ki naj bi do 1. aprila zaključil pripojitev odvisne družbe Avtenta, je sporočil, da je zaradi izvedbe vseh potrebnih aktivnosti pri procesu prišlo do zamika. Delničarje bodo o nadaljnjih mejnikih pripojitve obveščali sproti, so dodali v sporočilu, ki so ga objavili na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Začetek postopka pripojitve je Telekom Slovenije napovedal decembra lani.

Družba Avtenta je ponudnik rešitev za upravljanje poslovnih vsebin in odnosov, orodij za vodenje ter spremljanje poslovanja, Telekom pa je 75-odstotni delež v družbi kupil leta 2005, in leto pozneje postal njen edini družbenik.

Osnovne storitve družbe so upravljanje infrastrukture IKT, najem fizičnih in virtualnih strežnikov, shranjevanje podatkov, informacijska varnost in poslovne rešitve.

Podjetje Avtenta je nastalo leta 2003, ko je skupina Avtotehna v novoustanovljeno podjetje integrirala ReproMS, oddelek Razvoj informacijskih sistemov podjetja Avtotehna in oddelek sistemske prodaje podjetja PCX Computers.

Vir: STA