novice
Objavljeno: 5.9.2025 10:00

Telekom Slovenije omogoča hitrosti interneta do 5 Gbit/s v obe smeri

Telekom Slovenije je v svojem optičnem omrežju začel ponujati dvosmerne internetne hitrosti do 5 Gbit/s, ob tem pa že preizkuša tudi hitrosti do 10 Gbit/s.

Gre za nadgradnjo obstoječe ponudbe v okviru optičnega omrežja, ki trenutno omogoča pokritost skoraj pol milijona gospodinjstvom po Sloveniji. Nova ponudba je namenjena predvsem uporabnikom z višjimi zahtevami ter tistim, ki uporabljajo storitve in naprave z večjimi potrebami po pasovni širini. Tehnologija temelji na standardu XGS-PON, ki omogoča simetrične hitrosti in hkrati predstavlja osnovo za morebitne nadaljnje nadgradnje.

Višje hitrosti bodo na voljo predvsem naročnikom paketov, ki vključujejo platformo NEO. Osnovna gigabitna hitrost ostaja vključena v ponudbo po trenutni ceni trideset evrov mesečno za obdobje do dveh let, medtem ko so večje hitrosti, vse do 5/5 Gbit/s, na voljo ob doplačilu. Platforma NEO vključuje tudi nekatere dodatne funkcionalnosti, kot sta glasovno upravljanje v slovenskem jeziku in podpora za oddaljeni dostop do vsebin.

