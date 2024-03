Telekom Slovenije brezplačno podvojil hitrosti prenosa podatkov v mobilnem omrežju

Telekom Slovenije je z današnjim dnem naročnikom brezplačno podvojil hitrosti prenosa podatkov v svojem mobilnem omrežju.

Uporabniki Telekomovih paketov Naj C in SUPR bodo odslej lahko uživali v gigabitnih hitrostih prenosa podatkov, kar pomeni do 1 Gbit/s v smeri do uporabnika in do 200 Mbit/s v smeri od uporabnika. Gigabajtne hitrosti bodo omogočile še bolj gladko in brezhibno uporabo interneta na mobilnih napravah, kar bodo posebej pozdravili zahtevni uporabniki, ki prenašajo velike datoteke, gledajo videoposnetke v visoki ločljivosti ali igrajo spletne igre. Pri Telekomu so ob prelomnici do konca meseca maja poenotili cene paketov Naj A, Naj B, Naj C in SUPR na 13,99 evra mesečno ter se zavezali, da bo do leta 2025 dostop do omrežja 5G imelo 99 % prebivalstva oziroma področij v Sloveniji.