Telekom prevzema Skupino Actual

Telekom Slovenije je objavil namero o širitvi poslovanja z novim nakupom informacijskih družb - z družbama DBA informacijske tehnologije in DBA Group je sklenil pogodbo o nakupu 100-odstotnega deleža koprske družbe Actual I.T..

O podrobnostih in razlogih za nakup družbe Actual pri Telekomu so za zdaj še ne govorijo, saj je pogodba sklenjena pod več odložnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni pred izvedbo transakcije.Telekom sicer navaja, da je navedeni nakup skladen s sprejetim strateškim poslovnim načrtom Skupine Telekom Slovenije in predstavlja pomemben mejnik pri uresničevanju zastavljene strategije. Podjetje bo na ta način okrepilo svoj položaj na slovenskem trgu IKT in okrepilo temelje za nadaljnji razvoj. Telekom ob tem pričakuje, da bo transakcija zaključena v naslednjih šestih mesecih.

Znano je, da bo kupnina določena in izračunana na podlagi dogovorjene formule, upoštevaje celotno vrednost družbe Actual po stanju na 31. december 2021, ocenjeno vrednost njene zadolženosti, ocenjeno vrednost denarnih sredstev ter ocenjeno vrednost razlike med obratnim kapitalom in ocenjeno vrednostjo planiranega obratnega kapitala. Vse to, navedeno po stanju na datum zaključka transakcije, bo predmet prilagoditve, ki bo opravljeno v roku 60 dni od datuma zaključka transakcije.

Dogovorjena celotna vrednost družbe je 30 milijonov evrov. Ob upoštevanju omenjene formule bi znesek kupnine za 100 odstotkov delnic, če bi bil zaključek transakcije opravljen 31. decembra 2021, znašal 20,627 milijona evrov. Skupina Actual, ki jo poleg matične družbe Actual d.d. tvorijo še Unistar LC d.o.o., Pro.Astec d.o.o, Itelis d.o.o. in podružnice v tujini, je sicer leta 2020 ustvarila 38,1 milijona evrov prihodkov in slabih 600.000 evrov čistega dobička. Finančni dolg skupine je ob koncu leta znašal dobrih 10 milijonov evrov.

V upravi Telekoma naj sicer ne bi bili soglasni glede nakupa. Septembra lani naj bi po poročanju medijev od petih članov uprave trije glasovali za, dva pa proti. Ker nakup ni bil podprt s strani vseh članov, so imeli tudi nadzorniki precej težav s potrditvijo posla, do katerega pa je v končni fazi le prišlo.