Telegramova naročnina v zameno za telefonsko številko

Telegram je uvedel nov program Peer-to-Peer Login, ki obljublja brezplačno naročnino na storitev Premium, a ne brez povratne usluge.

Telegram, ki se običajno ponaša z varnostjo in zasebnostjo, je presenetil z nespodobnim povabilom po imenu Peer-to-Peer Login. Gre za ponudbo, ki ne sodi k podjetju s spletno stranjo, na kateri med pogostimi vprašanji navaja, da bi morala biti dva najpomembnejša elementa zasebnosti na internetu zaščita zasebnih pogovorov pred radovednimi tretjimi osebami in zaščita osebnih podatkov pred tržniki in oglaševalci. Peer-to-Peer Login ponuja brezplačno naročnino na sicer plačljivo Telegramovo storitev Premium, a v zameno zahteva privolitev uporabnikov v prejemanje enkratnih gesel (OTP), namenjenih drugim uporabnikom Telegrama, ki jih morajo nato posredovati predvidenim prejemnikom.

Telegramova ponudba, ki je na voljo zgolj v določenih državah in samo na telefonih z Androidom, je milo rečeno sporna, saj lahko ogrozi zasebnost in varnost uporabnikov, katerih številko bi videli drugi uporabniki Telegrama in obratno. Zadeva je v nasprotju z namenom večfaktorske avtentikacije, kjer uporabnikova telefonska številka igra ključno vlogo pri zagotavljanju varnosti. Hekerji in prevaranti bi lahko izkoristili Telegramov sistem za pridobivanje telefonskih številk za nadaljnje izkoriščanje. Telegram v svojih pogojih storitve jasno navaja, da ne more preprečiti, da bi prejemnik OTP videl vašo telefonsko številko in ne bo odgovoren za morebitne nevšečnosti ali škodo, ki bi iz tega izhajala. Poraja se vprašanje, koliko je vredna posameznikova varnost in zasebnost.