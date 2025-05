Objavljeno: 30.5.2025 05:00

Telegram bo dobil Grok

Tudi družbena omrežja in aplikacije za komunikacijo dobivajo umetno inteligenco, saj želijo ostati konkurenčna. Telegram, o katerem smo že obširno pisali, je bo dobil od podjetja xAI, ki ga vodi Elon Musk. Vgradil bo asistenta Grok.

Kot je na X-u pojasnil direktor in ustanovitelja Telegrama Pavel Durov, bo Grok brezplačno na voljo več kot milijardi uporabnikov. Dogovor o uporabi predvideva tudi 300 milijonov dolarjev, ki jih bo Telegram prejel od xAI, delno v denarju in delno v delnicah. Prav tako bo Telegramu pripadlo 50 odstotkov naročnin za plačljive storitve, ki jih bodo prek Telegrama v Groku sklenili uporabniki.

Podobno poizkušajo tudi drugi ponudniki platform. Meta je v WhatsApp in Instagram uvedla svojo umetno inteligenco, Microsoftov Teams se takisto zanaša na lastno. Vprašanje pa je, ali uporabniki to resnično želijo in potrebujejo. Podjetja na to vprašanje še nimajo jasnega odgovora, a ne želijo tvegati in zaostati, če je odgovor slučajno pozitiven.