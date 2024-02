Telefoni Samsung Galaxy S24 slabše odporni na padce

Ameriška zavarovalnica Allstate je testirala telefon Galaxy S24 za odpornost pred poškodbami pri padcih in zabeležila slabše rezultate kot pri prejšnjem modelu Samsungovega telefona.

Samsung je pri snovanju serije telefonov Galaxy S24 veliko pozornosti posvetil trpežnosti novih naprav. Kot kaže zaman, saj so se telefoni pri padcih s skoraj dveh metrov na beton precej bolj poškodovali kot lanski modeli. Vsi trije modeli Galaxy S24 so pri padcu utrpeli večjo škodo kot telefoni Galaxy S23 in postali praktično neuporabni. Kljub okvirju iz titana in zaščitnemu goriljemu steklu zadnje generacije so znatno škodo, odlomljene dele, razpoke in razbito steklo zabeležili tudi pri testiranju modela Galaxy S24 Ultra, ki naj bi bil še posebej odporen proti neželenim dogodkom. Končna ugotovitev je, da nova zaščita telefonov resda poskrbi za manj kozmetičnih prask, a je treba za učinkovito varovanje naložbe telefon zaščititi (vsaj) z ovitkom.