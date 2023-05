Telefoni iPhone postali uporabnejši tudi za uporabnike s PCji

Microsoft je uresničil obljubo in z aplikacijo Phone Link v 85 državah sveta omogočil sinhronizacijo telefona iPhone z računalnikom z operacijskim sistemom Windows 11.

Posodobitev aplikacije Phone Link, ki so jo v Redmondu napovedali že februarja, lastnikom telefonov z logotipom ugriznjenega jabolka omogoča sprejemanje in opravljanje klicev, pošiljanje sporočil in branje obvestil na računalniku PC. Kljub temu ima sinhronizacija v primerjavi z napravami androidnega okusa nekaj omejitev, ne podpira skupinskih klepetov ali pošiljanja slik in videoposnetkov.

Nova verzija aplikacije Phone Link se namesti samodejno, v kolikor se ne, moramo obiskati tržnico Microsoft Store in preveriti, ali imamo najnovejšo posodobitev. Ko aplikacijo zaženemo prvič, moramo na obeh napravah v enačbi nastaviti nekaj stvari. Najprej izberemo iPhone kot vrsto naprave in s kamero telefona skeniramo QR kodo v aplikaciji Phone Link. Napravi se bosta povezali preko povezave Bluetooth, nakar bomo morali potrditi več dovoljenj tako na telefonu iPhone kot računalniku z enajstimi Okni. Sinhronizacija podpira telefone iPhone z verzijo operacijskega sistema iOS 14 ali več.