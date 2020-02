Telefoni 5G naj bi letos dosegli 15% tržnega deleža

Objavljeno: 22.2.2020 14:39

Sodeč po napovedih analitičnega podjetja Strategy Analytics, se bo prodaja telefonov 5G v 2020 občutno dvignila.

Tako naj bi telefoni s to tehnologijo zasedli 15% celotnega tržnega deleža, to je slabih 200 milijonov naprav. Večina teh naprav bo prodanih na največjih tržiščih, poleg ZDA in Kitajske še v Južni Koreji, na Japonskem in v Nemčiji. Počasnejši premik se pričakuje denimo v Indiji, kjer so operaterji še v zaostanku glede implementacije tehnologije 5G. Letos so telefoni z vgrajenim modemom 5G zasedli le 1% tržišča, seveda pa gre za izredno novo tehnologijo – prvo omrežje 5G so v ZDA zagnali leta 2018.