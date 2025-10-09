Objavljeno: 9.10.2025 14:00

Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

Kupec telefona Xperia 10 VII v škatli dobi samo golo napravo, v njej ni niti polnilnika niti kabla USB-C. To pomeni, da kupec ne dobi niti kabla za polnjenje niti za prenos podatkov, kar bi lahko postalo nova praksa tudi pri drugih proizvajalcih. Sony s tem nadaljuje trend, ki se je začel pred leti, ko so številne blagovne znamke prenehale dodajati polnilnike v pakete z argumentom zmanjševanja elektronskih odpadkov. Ker si proizvajalci s tem hkrati znižujejo stroške, je to verjetno pomembnejši motiv kot skrb za okolje.

Čeprav imamo doma verjetno že ogromno kablov USB, niso vsi enaki. Cenejši so pogosto slabše kakovosti, hitreje se pokvarijo in lahko negativno vplivajo tako na uporabniško izkušnjo kot okolje. Poleg tega dodatni nakupi pomenijo več embalaže in več transporta, kar lahko izniči domnevne okoljske koristi izpusta kabla iz osnovne embalaže. Kaj nova usmeritev pomeni za uporabnike? Če nimamo kakovostnega kabla USB-C doma, bomo morali kupiti novega, kar poveča strošek novega telefona. Sony računa na to, da ga imamo in ga v škatli njihovega novega telefona ne bomo pogrešali. Težava je, da se bo trend bržkone razširil in bo kmalu postalo normalno, da telefoni ne vsebujejo več ničesar razen naprave same. Glede na to, da so pametni telefoni vedno dražji, se poraja vprašanje, ali dotični minimalizem res koristi okolju, ali gre le za novo obliko varčevanja na račun uporabnika?