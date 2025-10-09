Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 9.10.2025 14:00

Telefone nam bodo prodajali še brez kablov

​​Sony je s svojim novim modelom pametnega telefona Xperia 10 VII dvignil precej prahu.

Kupec telefona Xperia 10 VII v škatli dobi samo golo napravo, v njej ni niti polnilnika niti kabla USB-C. To pomeni, da kupec ne dobi niti kabla za polnjenje niti za prenos podatkov, kar bi lahko postalo nova praksa tudi pri drugih proizvajalcih. Sony s tem nadaljuje trend, ki se je začel pred leti, ko so številne blagovne znamke prenehale dodajati polnilnike v pakete z argumentom zmanjševanja elektronskih odpadkov. Ker si proizvajalci s tem hkrati znižujejo stroške, je to verjetno pomembnejši motiv kot skrb za okolje.

Čeprav imamo doma verjetno že ogromno kablov USB, niso vsi enaki. Cenejši so pogosto slabše kakovosti, hitreje se pokvarijo in lahko negativno vplivajo tako na uporabniško izkušnjo kot okolje. Poleg tega dodatni nakupi pomenijo več embalaže in več transporta, kar lahko izniči domnevne okoljske koristi izpusta kabla iz osnovne embalaže. Kaj nova usmeritev pomeni za uporabnike? Če nimamo kakovostnega kabla USB-C doma, bomo morali kupiti novega, kar poveča strošek novega telefona. Sony računa na to, da ga imamo in ga v škatli njihovega novega telefona ne bomo pogrešali. Težava je, da se bo trend bržkone razširil in bo kmalu postalo normalno, da telefoni ne vsebujejo več ničesar razen naprave same. Glede na to, da so pametni telefoni vedno dražji, se poraja vprašanje, ali dotični minimalizem res koristi okolju, ali gre le za novo obliko varčevanja na račun uporabnika?

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

Oktober 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
Oktober 2025

Uvodnik
Telefon 'AI'

Mnenja
IFA 2025 - Problem so ideje, ne tehnologija Pro et contra - banke ali neobanke? Skrivnostni dnevnik sitnega naročnika

Nove tehnologije
Sto terabajtov na disk! Ta glas mi je pa znan … Takojšnja nakazila

Fokus
Tehnologija v službi oblasti Uvodnik - Telefon 'AI'

Dosje
Alarm prek telefona Inženiring za naslednje desetletje Moora Iztrebljevalci virusov

Monitor Pro
Industrijska revolucija, petič Internet stvari(tev) Mi, roboti?

Na zvezi
Naj Kitajska spet postane veličastna

Zgodovina
Računalniške komunikacije v Sloveniji Škatla X

Odprta scena
Kariera v IT

Telefoni
Evolucija v Googlovem tempu

Preizkusi
Ključavnica z napako Ko ure ni treba polniti vsak dan Osebna izkaznica na telefonu Posodi mi avto Tudi ceneje gre

Nasveti
Kaos in zmeda Tiktak triki

Mobilno
Aplikacije za uro Apple Watch Najboljše na Androidu Najboljše na iPhonu Nočne svetilke

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov