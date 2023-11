Telefona z ravnim hrbtom in brez zareze na zaslonu

Podjetje Nubia Technology je predstavilo nova telefona znamke RedMagic s prednjo kamero pod zaslonom in zadnjo, ki se zlije s hrbtno stranico naprave.

Igričarska blagovna znamka RedMagic je bogatejša za nova pametna telefona RedMagic 9 Pro in Pro Plus. Njuna posebnost so vgrajeni RGB ventilatorji hladilnega sistema ICE, hitri ramenski gumbi, prednja kamera pod zaslonom pete generacije (UDC) in zadnja kamera, ki ne naredi grbe. Enodelna steklena hrbtna stran ima namreč leče kamere (dvojno ultra širokokotno kamero z 50 MP in majhno makro lečo z 2 MP), odporne proti praskam, skrite pod steklom, kar doprinese k elegantnemu videzu naprave, ki jo s pomočjo pomnilnika 24 GB RAM poganja procesor Snapdragon 8 Gen 3. Pri igrah se aktivira dodatni procesor Red Core R2 Pro, ki s prikazom šestdesetih slik na sekundo ohranja dinamiko v akcijskih naslovih. Zaslon telefonov je 6,8 palčni FHD+, bateriji pa 6.500 ali 5.500 mAh. Najmočnejša varianta Pro Plus z 1 TB lokalne shrambe bo stala manj kot 1000 ameriških dolarjev, medtem ko se bodo cene osnovnega modela Pro začele pri 600 USD.