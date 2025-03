Oglasno sporočilo

Objavljeno: 4.3.2025

Telefon z Guinessovim rekordom: Navdušeni tudi profesionalni kaskaderji

Globalna tehnološka znamka HONOR je v sodelovanju z vodilno evropsko kaskadersko šolo Campus Univers Cascades (CUC) osvojila nov GUINNESSOV REKORD™ za največ zaporednih prehodov skozi goreča vrata s telesom v plamenih, s čimer je dobesedno dvignila temperaturo in premaknila meje mogočega. Kaskader Renaud Favero iz CUC je brez strahu pretekel šest zaporednih gorečih vrat, medtem ko je bil tudi sam v plamenih, ter izziv premagal v manj kot sedmih sekundah. Vsaka goreča ovira, velika 210 cm × 90 cm × 4 cm in oddaljena dva metra, je bila zahteven preizkus. Z le petimi sekundami za prehod vsakega od vrat je bila Faverojeva natančnost, hitrost in vzdržljivost potisnjena do skrajnih meja.

HONOR Magic7 Lite: Nepremagljiv v ekstremnih pogojih

HONOR Magic7 Lite je bil pripet na Faverojevo roko, njegova 16MP sprednja kamera pa je ujela osupljive trenutke prebijanja skozi plamene in dokumentirala novi GUINNESSOV REKORD. Ker je bilo tudi Faverovo telo v ognju, je HONOR-jev zaslon Anti-Drop dokazal svojo vzdržljivost, saj je brez praske prenesel močne udarce ob vsaka vrata. Nova generacija zaslona HONOR, odpornega proti padcem, ponuja izjemno odpornost na padce tudi z višine do dveh metrov1. Ultra kaljeno steklo in ojačan zaščitni sloj zagotavljata celovito zaščito naprave, medtem ko edinstveno oblikovanje ukrivljenih robov dodatno varuje vogale pred udarci. Obdan s plameni je HONOR Magic7 Lite ostal nepoškodovan, kar potrjuje njegovo odpornost na temperature od ledenih -33 °C do vročih 55 °C in je popoln spremljevalec za ekstremne razmere.

Vrhunska tehnologija HONOR Magic7 Pro

Medtem je HONOR Magic7 Pro iz strani beležil dogajanje. S funkcijo AI Motion Sensing snemanje, ki uporablja umetno inteligenco za optimizacijo dinamičnih trenutkov, je v realnem času spremljal Faverov ognjeni tek, medtem ko je funkcija HD Super hiter niz fotografij, ki omogoča zamrznitev hitro premikajočih se prizorov s preciznostjo pri 10 sličicah na sekundo, zajela vsak delček sekunde tega ekstremnega podviga v izjemnih podrobnostih s hitrimi zaporednimi posnetki.

HONOR Magic7 Pro je opremljen z naprednim sistemom kamere HONOR AI Falcon. Njegova glavna kamera s 50 MP super dinamičnim HONOR Falcon omogoča zajemanje podrobnosti in svetlosti v različnih svetlobnih pogojih, zahvaljujoč vodilnemu senzorju kamere 1/1,3-palčni super dinamičnim HONOR Falcon in nastavljivi zaslonki f/1,4. Za ljubitelje detajlov ponuja tudi telefoto kamero s 200 MP, ki omogoča osupljive nočne posnetke in izjemno ostrino tudi pri močnih povečevah.

Zahvaljujoč mobilni platformi Snapdragon® 8 Elite2 je serija Magic7 opremljena z naprednim procesorjem Qualcomm® Oryon CPU in grafično enoto Qualcomm® Adreno GPU. Skupaj s prvo tehnologijo upodabljanja v realnem času z umetno inteligenco v industriji, podprto z zmogljivostmi umetne inteligence na napravi HONOR in Snapdragonovo heterogeno računsko arhitekturo, naprava ponuja grafiko na ravni osebnih računalnikov in skoraj polno sliko, kar uporabnikom omogoča neprimerljivo in odzivno igralno izkušnjo. Poleg tega naprava vsebuje stereo zvočnik z integrirano ultra veliko zvočno komoro in prostorskim zvokom. Z izboljšanim algoritmom za povečanje nizkih tonov ta funkcija zagotavlja močan in resonanten bas za bogatejšo zvočno izkušnjo.

S 4320Hz PWM zatemnitvijo brez tveganja3, cirkadianim nočnim prikazom, naravnim tonom zaslona, tehnologijo nizke ravni modre svetlobe na ravni strojne opreme in drugimi funkcijami serija HONOR Magic7 s 6,8-palčnim zaslonom prinaša preboj z zaslonom z naravno svetlobo HONOR AI Eye Comfort. Ta dosega popolno simulacijo naravne svetlobe, vključno z barvo, spektrom, polarizacijo, kontinuiteto, svetlostjo in ritmom ter postavlja nov standard pri zaščiti oči z imitacijo značilnosti naravne svetlobe v vseh dimenzijah.

HONOR Magic7 Pro vključuje prednaloženo aplikacijo Google Gemini, ki omogoča izboljšano interakcijo z umetno inteligenco. S pomočjo Gemini lahko uporabniki poiščejo informacije iz Googlovih storitev, kot so zemljevidi, YouTube, leti in hoteli, ter pridobijo pomoč pri učenju, pisanju, načrtovanju in še več, prek besedila, glasu, fotografij in kamere. Operacijski sistem MagicOS 9.0 nudi pameten uporabniški vmesnik, ki z umetno inteligenco poenostavi številna opravila. Funkcija Magic Portal omogoča hitro prepoznavanje besedil in slik, AI Prevod podpira 13 jezikov4, medtem ko AI Povzetki inteligentno analizirajo zapiske in izpostavijo ključne informacije.

HONOR Magic7 Lite in HONOR Magic7 Pro sta na voljo pri vseh HONOR-jevih pooblaščenih partnerjih. HONOR Magic7 Lite je na voljo v titanijsko vijolični ali črni barvi, medtem ko lahko HONOR Magic7 Pro dobite v mesečevo sivi in črni barvi.

1 Podatki iz laboratorijev HONOR.

2 Snapdragon je blagovna znamka družbe Qualcomm Incorporated, registrirana v ZDA in drugih državah.

3 Ultra visokofrekvenčna tehnologija zatemnjevanja PWM s frekvenco 4320 Hz ima certifikat TÜV Rheinland Flicker-free in dosega stopnjo zatemnjevanja brez tveganja. Preskusni standard za pridobitev certifikata TÜV Rheinland Flicker-free sledi korelaciji med stopnjo tveganja utripanja in frekvenco utripanja v standardu IEEE Std 1789-2015, ki opredeljuje stopnjo brez utripanja, ko je frekvenca zatemnjevanja višja od 3125 Hz. Telefon ni medicinska oprema in ni namenjen zdravljenju.

4 Ta funkcija podpira 13 jezikov, vključno z angleščino, francoščino, italijanščino, nemščino, španščino, ruščino, japonščino, turščino, latinsko španščino, malajščino, arabščino in kitajščino (mandarinščina in kantonščina).