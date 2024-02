Telefon z baterijo, ki zdrži skoraj 100 dni

Francosko podjetje Avenir Telecom je predstavilo pametni telefon z orjaško baterijo 28.000 mAh.

Telefon Energizer Hard Case P28K ima baterijo s kapaciteto 28.000 mAh, ki zdrži cel teden redne rabe, 122 ur neprekinjenega pogovora ali 94 dni pripravljenosti. Tovrstna ustrežljivost terja svoj davek, 27,8 mm debela naprava je težka 570 g, kar je trikrat več kot na primer telefon iPhone 15. Hard Case P28K podpira hitro polnjenje do 33 W in se lahko s priloženim 36 W polnilnikom popolnoma napolni v manj kot uri in pol. Drugače gre za povprečen telefon z osnovnimi specifikacijami, vključno z MediaTek MT6789 procesorjem, 8 GB RAM-a, 256 GB prostora za shranjevanje, trojno kamero, Androidom 14 in 6,78-palčnim 1080p LCD zaslonom.

Odporna, s certifikatom IP69 opremljena naprava bo naprodaj oktobra za 250 evrov.