Telefon z Androidom bo vedel, če je ukraden

Google je napovedal vrsto novih varnostnih funkcij za Android, ki bodo na voljo z nadgradnjo operacijskega sistema številka 15.

Ena izmed novih zmožnosti naslednje večje nadgradnje Googlovega mobilnega operacijskega sistema je zaznavanje tatvin, ki bo prepoznalo trenutek, ko bo naš telefon ukraden iz rok ali mize pred nami. Ko bo sistem zaznal nenavadne gibe, ki bi lahko kazali na krajo, se bo zaslon samodejno zaklenil in preprečil dostop do podatkov na napravi. Sistem bo lahko zaznal tudi druge znake tatvine, na primer poskus odstranitve telefona iz omrežja, da bi preprečil oddaljeni dostop.

Poleg te funkcije bo Google predstavil nov način zaklepanja zaslona na daljavo prek uradne spletne strani, ki bo za tovrstno zaščito zahtevala vnos telefonske številke in odgovor na varnostno vprašanje za zaklepanje naprave. Android 15 uvaja tudi nove varnostne funkcije, kot so zasebni prostori, ki omogočajo, da aplikacije in informacije postavimo v ločeno, skrito območje na telefonu, ki je zaklenjeno z edinstveno številčno PIN kodo. Google dodaja tudi zaščito za prisilno ponastavitev telefona, ki zahteva poverilnice lastnika ob naslednji nastavitvi naprave.