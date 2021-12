Objavljeno: 17.12.2021 09:20

Telefon Oppo z zaslonom na hrbtu

Oppo očitno pripravlja novi telefon Finx X4, ki bo imel na zadnji strani ob kameri tudi majhen zaslon.

Ne gre sicer za prvi tak telefon (to sta imela že Meizu Pro 7 in Xiaomijev Mi 11 Ultra), vseeno pa gre za zanimivo rešitev, ki jo s časom pričakujemo tudi pri drugih napravah. Zaslon je namenjen statusnim opozorilom (tudi prikazu ure, vremena, itd), koristen pa bo tudi za zajem selfijev z osnovno kamero. Ta je praviloma pač boljša od kamere, vgrajene v prednjo stran telefona. Oppo bo pri tem telefonu prednjo kamero sicer vgradil pod zaslon. Tehnologijo kamer, vgrajenih v zaslon, pripravljajo že nekaj let, a bo to prvi njihov telefon, ki bo imel vgrajeno tako kamero. Oppo je sicer v lasti kitajskega podjetja BBK Electronics, podjetje si lasti tudi znamke OnePlus in Realme. Telefoni Oppo so popularni predvsem na Kitajskem, pa tudi v Indiji.