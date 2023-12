Telefon iPhone z nadnaravno fotografijo

Zadnjih nekaj tednov na spletu buri duhove fotografija ženske, ki pomerja poročno obleko pred parom ogledal. Gre za nadnaravno fotografijo s povsem zemeljsko razlago.

Ženska je bila fotografirana s telefonom iPhone, ko je stala pred parom ogledal. Rezultat je povzročil nemalo dvignjenih obrvi, saj fotografija ženske in njenih odsevov v zrcalih prikazuje tri popolnoma različne položaje rok. Gre za Photoshop ali nekaj nadnaravnega? Ne, gre zgolj za napako v računalniški fotografiji, ki pa vseeno ustvari izjemno sliko. Zanimiva fotografija je rezultat postopka, s katerim pametni telefoni obdelujejo slike. Ko kliknemo gumb kamere, se v trenutku zgodi na milijarde računalniških operacij, ki dajo končni rezultat. V tem primeru Applova programska oprema ni opazila, da je v posnetku ogledalo, zato je obravnavala vsako verzijo subjekta kot tri različne osebe. Ženska se je v trenutku pritiska na sprožilec očitno gibala, zato je algoritem sestavil fotografijo iz več posnetkov.

Programska oprema pametnega telefona vedno črpa iz več slik hkrati, združuje po želji in prilagaja kontrast, nasičenost ter druge podrobnosti. V večini primerov to ne predstavlja težave, občasno pa se programska oprema malo zmede. Če bi šlo za tri različne osebe namesto ene z ogledali, bi bil vsak subjekt pravilno predstavljen. To je nekaj, kar lahko dejansko ustvari slehernik s telefonom in nekaj ogledali. Pravzaprav se je na družabnem omrežju TikTok že ustvaril trend, kjer ljudje počnejo ravno to, ustvarjajo vse vrste smešnih fotografij in videoposnetkov s pomočjo težav algoritma pri ločevanju slik v ogledalu od dejanskih oseb iz mesa in krvi.