Telefon iPhone kot profesionalni fotoaparat

Ustvarjalci priljubljene fotografske aplikacije Camera+ predstavljajo novo programsko pridobitev Photon za lastnike telefonov iPhone, ki jih zanima profesionalna fotografija.

Podjetje LateNiteSoft je splavilo novo aplikacijo za fotografiranje z ročnimi nastavitvami na iPhoneu. Podobno kot obstoječe alternative, kot sta Halide in že omenjena Camera+, Photon ponuja več možnosti za ročno prilagajanje in nadzor kamere telefona pred samim fotografiranjem. Uporabnikom so med drugim na voljo natančnejša izostritev, prilagodljivejši čas osvetlitve ter naprednejše nastavitve beline. Fotografije je mogoče shraniti v številne formate, kot so HEIF, JPEG, ProRAW in RAW. Omeniti velja še napredne zmožnosti Focus Peaking in Session Preview, kjer prva določi usmerjenost objektiva, medtem ko druga olajša hiter pregled in izbiro posnetih fotografij. Vse našteto in več je uporabnikom na voljo za 4 evre mesečno ali 23 evrov letno. Prvi teden uporabe je brezplačen.