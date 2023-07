Telefon iPhone kot avtomehanik

Apple pripravlja novo večjo posodobitev mobilnega operacijskega sistema iOS, ki bo v različici s številko 17 med drugim prepoznaval opozorilne znake v avtomobilu.

Opozorilne lučke, ki se prižigajo v avtomobilih v primeru najrazličnejših težav večinoma niso opremljene z besedilom, zato je vozniku težko razbrati, za kako resno težavo gre. Po novem mu bo na pomoč lahko priskočil telefon iPhone, ki bo z zmožnostjo Visual Look Up v operacijskem sistemu iOS 17 iz fotografije znal razbrati simbole z armaturne plošče avtomobila. V primeru pozitivne identifikacije se bo pod sliko prikazala ikona volanskega obroča in po izbiri ukaza Look Up Auto Symbol se bo na telefonu pojavila razlaga aktualne težave. Z njo bomo zagato bolje opisali mehaniku ali pa sami dodatno raziskali težavo na spletu.