Telefon iPhone bo težje ukrasti

Beta različica mobilnega operacijskega sistema iOS 17.3 vsebuje zmožnost, ki bo tatovom otežila krajo telefona iPhone.

Največ kraj telefona iPhone se zgodi na javnih mestih, kjer nepridipravi pred krajo počakajo, da lastnika telefona vidijo vtipkati številčno kodo, nakar imajo vse potrebno, da po odtujitvi napravo ponastavijo, zamenjajo Apple ID, izklopijo sledenje Find My in podobno. Funkcija Stolen Device Protection Deluje bo na neznanih lokacijah, stran od doma ali službe, zahtevala avtentikacijo z obrazom Face ID ali prstnim odtisom Touch ID, za urejanje uporabniškega računa Apple ID pa uvedla enourno zakasnitev. Zmožnost z uporabo kombinacije lokacije, biometričnih podatkov in časovnega zamika žrtvam tako omogoči, da onemogočijo storilca in zaščitijo svoje podatke.