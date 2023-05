Telefon iPhone bo govoril z glasom lastnika

Apple je predstavil nove zmožnosti telefonov iPhone, tablic iPad in računalnikov Mac, med katerimi je največ pozornosti pritegnila funkcija Personal Voice.

Zmožnost Personal Voice je namenjena osebam, ki jim grozi izguba govora. Z njo bodo zgolj v petnajstih minutah ustvarili glas, ki bo pri komunikaciji z družino in prijatelji zvenel kot njihov. Po branju naključnega nabora besedila bo naprava spregovorila z glasom lastnika. Uporabniki z ALS in drugimi težavami bodo lahko vtipkali poljubno besedilo, ki bo nato izgovorjeno iz njihovih digitalnih ust med osebnimi pogovori in klici FaceTime. Funkcija s podporo strojnega učenja bo spočetka podpirala zgolj angleščino in bo na voljo za operacijski sistem iOS 17, ki ga telefoni iPhone predvidoma dobijo septembra.