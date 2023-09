Telefon iPhone 15 lahko polni drug telefon in naprave

Applovi telefoni iPhone 15 uporabljajo za polnjenje in prenos podatkov USB-C priključek, kar jim omogoča polnjenje širokega nabora naprav, vključno z drugimi telefoni.

Na spletu so se pojavili prvi posnetki telefona iPhone 15, ki polni druge naprave. Če na nov Applov telefon, priklopimo starejši jabolčni mobilnik, bo novinec vedno polnil starejšega, četudi ima manj energije, medtem ko bo kabel med dvema telefonoma iPhone 15 vedno prenašal energijo na tistega, ki ima manj polno baterijo. Telefon iPhone je mogoče polniti tudi z napravo Android USB-C. Če ima slednja podporo za USB Power Delivery in jo priklopimo na iPhone z bolj prazno baterijo, bo naprava Android napajala iPhone. Če Android telefon nima USB PD, je rezultat nedosleden in ni mogoče napovedati, kateri telefon bo polnilec in kateri bo polnjenje prejemal. USB-C priključek telefona iPhone 15 je mogoče uporabiti za polnjenje ure Apple Watch ali slušalk AirPods Pro 2 z USB-C polnilnim ohišjem z uporabo kabla USB-C na USB-C, prav tako pa bi moral delovati z večino drugih naprav USB-C. Na žalost je tako polnjenje omejeno na 4,5W in dejansko primerno zgolj za manjše naprave.