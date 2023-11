Telefon brez zaslona

Podjetje Humane je razkrilo podrobnosti o nosljivi napravi AI Pin, ki utegne zamenjati klasične pametne telefone.

Podjetje nekdanjih sodelavcev pri Applu je izdelalo nosljivo napravo, zasnovano kot pametni telefon brez zaslona z integracijo umetne inteligence OpenAI. AI Pin je kvadratne oblike in se magnetno pritrdi na oblačila ali druge površine. Naprava je opremljena s kamerami, senzorji za zaznavanje gibanja ter globine in ima vgrajen zvočnik. Interakcija z napravo je omogočena z glasovnimi ukazi in s pomočjo projektorja, ki z zelenim laserjem prikaže določene informacije kar na dlani uporabnika ter mu daje možnost uporabe gest. AI Pin bo na voljo za 700 ameriških dolarjev. Spočetka bo deloval v sklopu mobilnega omrežja T-Mobile, ki bo v zameno za dodatnih 24 USD uporabnika opremilo s telefonsko številko, mobilnimi podatki, shranjevanjem v oblaku in neomejenim dostopom do priljubljenih modelov umetne inteligence.