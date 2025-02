Telefon brez zaslona bo prenehal delovati

Kupci nosljive naprave AI Pin bodo po 28. februarju lahko zgolj preverjali stanje njene baterije.

Podjetje Humane je kupcem še pred kratkim opevanega telefona brez zaslona dalo zgolj 10 dni časa, preden bodo njihove naprave AI Pin prenehale delovati. V obvestilu za stranke je podjetje zapisalo, da bodo naprave delovale normalno do 28. februarja do 12. ure po pacifiškem času, nato pa bodo uporabniki izgubili dostop do klicev, sporočil, UI poizvedb in oblačnih storitev. Edina funkcija, ki bo ostala delujoča, je preverjanje stanja baterije.

Humane uporabnikom svetuje, naj do 28. februarja prenesejo vse shranjene podatke, saj bo podjetje ob izklopu strežnikov trajno izbrisalo vse preostale podatke strank. Podjetje bo ponudilo vračilo denarja zgolj tistim, ki so napravo kupili v zadnjih treh mesecih, pri čemer morajo zahtevek oddati najkasneje do 27. februarja.

Razlog za to nenadno odločitev je prevzem podjetja Humane s strani HP-ja. HP je podjetje kupil za 116 milijonov ameriških dolarjev, vendar očitno nima interesa za strojno opremo AI Pin. Namesto tega bo ekipa podjetja Humane delovala pod novo HP-jevo enoto HP IQ, ki bo osredotočena na razvoj umetno inteligentnih rešitev za prihodnost. Humane se je sprva trudil najti kupca za milijardo dolarjev, vendar je zaradi slabih prodajnih rezultatov (samo 10.000 naročil) moral sprejeti precej nižjo ponudbo.