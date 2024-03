Objavljeno: 18.3.2024 05:00

Teksašani ostali brez Pornhuba

Pornhub je ugasnil svojo spletno stran za obiskovalce iz Teksasa, s čimer izražajo protest zoper novo zakonodajo. Prizivno sodišče je minuli teden razsodilo enako, kot je velevala začasna odredba, in sicer da je preverjanje starosti nujno. Zato bodo odslej obiskovalci iz Teksasa namesto golih teles dobili sporočilo, v katerem kanadsko podjetje kritizira teksaški zakon.

V Teksasu so namreč že lani sprejeli zakonodajo, ki terja obvezno preverjanje starosti pred obiskom pornografskih spletnih strani. V praksi tega ni možno izvesti brez preverjanje identitete, nad čimer pa marsikdo ni navdušen. Prizivno sodišče je zakon potrdilo, pri čemer se je sklicevalo na zelo stare primere, ki so pokrivali prodajo pornografskih revij v trafikah. Spregledalo pa je novejše primere, ki so že obravnavali internet.

Zakon bo skoraj gotovo romal na vrhovno sodišče, a dotlej v Teksasu velja. Pornhub se je odločil, da ne bo tvegal tožb niti ne bo jezil uporabnikov s preverjanjem starosti, temveč bo stran preprosto zaklenil.