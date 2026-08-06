Objavljeno: 6.8.2026 05:00

Teksas ne zmore več, računalniki porabijo preveč energije

Manj kot leto dni po razglasitvi, da je Teksas epicenter razvoja umetne inteligence, je moral guverner Greg Abbott razglasiti moratorij na priključevanje novih superračunalniških kapacitet na električno omrežje.

V začetku tedna je Abbott pozval distributerje in dobavitelje električne energije ter upravljavca omrežja, da preverijo vse načrte za nove podatkovne centre in ocenijo, kako bodo vplivali na električno omrežje. Teksas je v tem pogledu samosvoja država, ker edina ni povezana v nobenega od obeh velikih sinhroniziranih omrežij v Severni Ameriki.

Teksas je v zadnjih letih intenzivno snubil podjetja, naj svoje podatkovne centre gradijo prav v tej državi. Trenutno jih je največ v Virginiji, kar je ostanek zgodovinskega razvoja, a jo bo Teksas kmalu prehitel. A to povzroča težave, čeprav je Teksas zvezna država, ki najhitreje priklaplja nove elektrarne v omrežje. Podatkovni centri so namreč nenasitni: trenutno je v vrsti stoji 1800 projektov s predvideno porabo 474 GW, kar je petkrat več od konične porabe v celotnem Teksasu! Seveda se marsikateri projekt ne bo nikoli udejanjil, a skrbnike omrežja vseeno skrbi. Ocenjujejo, da bo do leta 2032 poraba energije v Teksasu dvakrat večja kot danes.

Prav tako je Abbott naročil analizo, kako bodo podatkovni centri vplivali na porabo vode. V praksi se sicer več vode porabi pri proizvodnji električne energije kot pri hlajenju podatkovnih centrov, a delež kljub temu ni zanemarljiv.

Teksas ni edina zvezna država, kjer so novi podatkovni centri čedalje bolj problematični. Močan odpor je prisoten tudi v številnih drugih državah, vključno z Virginijo. Gradnjo novih je že prepovedal tudi New York.