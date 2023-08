Tekmeci Red Linuxa ustanavljajo združenje Open Enterprise Linux

Odločitev družbe Red Hat, da spremeni dostop do izvorne kode za nekoč priljubljeni CentOS, še vedno povzroča razprtije v skupnosti ponudnikov in uporabnikov Linuxa. Najnovejši razvoj dogodkov je pripeljal do tega, da trije od največjih tekmecev, družbe Oracle, SUSE in CIQ ustanavljajo novo združenje s ciljem, da bo ponudijo brezplačen in odprt dostop do izvorne kode Linuxa, ki je združljiv z Red Hatovimi distribucijami.

V središču nastanka nove organizacije Open Enterprise Linux (OpenELA) je nesoglasje glede načina, na katerega Red Hat, dolgo prevladujoča sila v poslovnem Linuxu, zagotavlja dostop do svoje izvorne kode. Podjetje je leta podpiralo razvoj klona Red Hat Enterprise Linux, imenovanega CentOS, z idejo, da bi zagotovili brezplačno alternativo za namene testiranja in razvoja, glede na to, da plačana podpora za ta namen ne bi bila potrebna. Vendar pa so uporabniki vedno pogosteje začeli implementirati CentOS namesto RHEL tudi v produkcijska okolja, pri čemer so se pojavila druga podjetja, vključno s CIQ, ki zagotavljajo podporo podjetjem.

Skladno s tem je Red Hat pred dvema letoma prenehal podpirati CentOS v prejšnji obliki v korist alternative, imenovane CentOS Stream. To pa je tako imenovana “upstream” distribucija, kar pomeni, da se posodablja veliko pogosteje, zaradi česar je manj primerna za produkcijsko delo. Poleg tega je v začetku poletja je Red Hat svojo izvorno kodo naredilmanj dostopno, omejil dostop plačljivim strankam Red Hat in prikril nekatere podrobnosti o tem, kako je koda sestavljena za ustvarjanje končne distribucije.

Pravo vprašanje pa je, ali lahko skupina OpenELA ustvari alternativo RHEL z dovolj visoko stopnjo združljivosti, ali bo to skoraj združljiva različica “z napakami" ali natančna replika RHEL. Tak pristop se ne ustavi zgolj pri združljivosti prek API klicev. Če bo to mogoče storiti, bi lahko skupina resno pritisnila na Red Hat, da se vrne na stari način zagotavljanja izvorne kode.