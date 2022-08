Objavljeno: 4.8.2022

Tehnološki velikani bi morali sofinancirati gradnjo evropskih omrežij

Vlade Francije, Italije in Španije pritiskajo na Evropsko komisijo, naj uredi zakonodajo, ki bo velikim (Ameriškim) tehnološkim podjetjem naložilo sofinanciranje evropskih omrežij.

Evropski regulatorji so že maja sporočili, da preučujejo to vprašanje. Ugotovili so, da največji (Meta, Alphabet, Apple, Amazon, Microsoft in Netflix) zasedajo kar 56 % vsega internetnega prometa v svetu. Nekatera izmed teh podjetij imajo sicer v lasti lastne podmorske kable, medtem ko je večina preostale infrastrukture, od bakrenih in optičnih kablov do omrežij 4G in 5G, v lasti (in stroških) lokalnih telekomov. Slednji se pritožujejo, da jim velikani povzročajo stroške, za storitev prenosa pa ne prispevajo ničesar. V študiji so regulatorji ugotovili, da bi letni prispevek 20 milijard evrov s strani tehnoloških velikanov evropski ekonomiji prineslo kar 72 milijard dodatne vrednosti.

V skupnem sporočilu treh držav je zapisano, da bi bilo treba s tovrstno zakonodajo pohiteti, še posebej v časih, ko lokalni telekomi vlagajo velike vsote v povezovanje z optiko in omrežji 5G.

Aktivisti za digitalne pravice ob tem opozarjajo, da mora biti morebitni sporazum v tej smeri urejen tako, da ne bi kršil omrežne nevtralnosti. Skrbi jih, da bi Evropska komisija tehnološkim velikanom v tej smeri popustila.