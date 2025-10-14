Objavljeno: 14.10.2025 10:00

Tehnološki milijarderji zapuščajo Veliko Britanijo

Nik Storonsky, 41-letni ustanovitelj priljubljene digitalne bančne aplikacije Revolut, je uradno preselil svoje prebivališče iz Združenega kraljestva v Združene arabske emirate (ZAE).

Milijarder ruskih korenin velja za enega najbogatejših ljudi v Veliki Britaniji, njegov delež v Revolutu naj bi bil po oceni revije Forbes vreden več kot 7,9 milijarde dolarjev. Selitvi navkljub ostaja izvršni direktor podjetja in njegov največji delničar. Zanjo se je Storonsky odločil v času, ko se iz Velike Britanije umika vse več milijarderjev, potem ko je vlada letos ukinila davčno ugodnost za tuje rezidente. Ta več kot 200 let stara davčna izjema je tujcem omogočala, da več let niso plačevali davka na dohodke iz tujine, kar je Londonu prineslo sloves davčne oaze za svetovno elito.

Čeprav ima Storonsky še vedno prebivališče v Veliki Britaniji, večino časa preživlja v ZAE, kjer je okolje za tehnološka podjetja precej bolj odprto. Medtem ko Revolut v Združenem kraljestvu še vedno čaka na polno bančno licenco (postopek traja že več kot 15 mesecev), je v ZAE centralna banka podjetju letos že podelila predhodna dovoljenja za ključne licence na področju digitalnih plačil in storitev z elektronskim denarjem. Selitev tako ni le davčno motivirana, ampak kaže tudi na nezadovoljstvo z britanskimi regulatorji in počasno birokracijo, ki zavira Revolutovo širitev doma, medtem ko podjetje v tujini hitro raste.