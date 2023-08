Objavljeno: 14.8.2023 13:00

Tehnološki giganti grozijo z odhodom

Ameriški tehnološki giganti grozijo, da bodo pobrali šila in kopita ter zaradi pretoge regulacije, pravil in nove zakonodaje prenehali nuditi svoje storitve. Omenjajo zakon o digitalnih trgih, ki je usmerjen proti velikanom, blokado Microsoftovega prevzema Activision Blizzarda, prihajajočo prepoved nezlomljivega šifriranja v aplikacijah za komuniciranje in vrsto drugih omejitev. Tehnološki so si že izračunali, kaj bo kaplja čez rob, ko bodo zapustili – Veliko Britanijo.

Evropska unija postaja bistveno privlačnejši trg od Velike Britanije, je dejal Microsoftov Brad Smith. V Veliki Britaniji se obeta sprejem zakona, ki bo zahteval vgradnjo stranskih vrat za prisluškovanje v aplikacije za komunikacijo, kot sta WhatsApp in Signal. Pod pretvezo boja proti zlorabam otrok bodo ošibili šifriranje v aplikacijah, od katerih so odvisni tudi številni novinarji, aktivisti, oporečniki in drugi profili, ki so na radarju vlad po celem svetu.

Tudi Evropska unija od gigantov zahteva spoštovanje stroge zakonodaje, a je dovolj velik trg, da to pač morajo storiti. V Veliki Britaniji pa so k manjšemu trgu dodali še nekaj res nerazumnih zahtev, ki postajajo smiselnost poslovanja na Otoku pod vprašaj. Ko si bodo velikani izračunali, da se jim splača oditi, bo imelo to hude posledice, ker britanskih alternativ ni. To ne pomeni, da se lahko država pusti izsiljevati, kaže pa na krhko ravnotežje. Onstran evropske zavese ga je še teže loviti.

BBC