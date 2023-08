Objavljeno: 9.8.2023 11:00

Tehnologija zdesetkala serijske morilce

Eden izmed manj pričakovanih stranskih učinkov napredka tehnologije je padec števila serijskih morilcev. Zlasti v ZDA so bili v 70. in 80. letih sorazmerno pogosti, burili so tako domišljijo prebivalcev, kot so tudi polnili časopisne vrstice, a odtlej njihovo število upada. K temu je pomembno prispevala tehnologija, zaradi katere se je dandanes precej teže skriti kot nekdaj, ugotavljajo strokovnjaki.

Orodja za nadzor, kamere, prepoznavanje obrazov, digitalne sledi in ostale posledice modernega časa omogočajo hitrejše prepoznavanje in iskanje ljudi. K temu je treba dodati še sposobnosti analize velikega števila podatkov, kar so prinesli šele računalniki, in sicer zmogljivi računalniki, umetna inteligenca in nevronske mreže.

Eden izmed zadnjih serijskih morilcev v ZDA je Rex Heuermann, ki je v začetku tisočletja za zakrivanje svojih digitalnih sledi uporabljal predplačniške mobilne telefone. Tedaj se je to zdel zanesljiv način za anonimnost, a so ga desetletje pozneje z lahkoto našli in mu sledili. Ne le kje se je gibal, temveč tudi kaj je iskal po internetu. Anonimni računi niso tako zelo anonimni, kot se zdi.

Številke so jasne. Leta 1987 je bilo v ZDA vsaj 198 aktivnih serijskih morilcev, pred petimi leti jih je bilo le še 12. A če je število serijskih morilcev, ki ubijajo dlje časa in vsakokrat eno ali nekaj žrtev, se je povečalo število množičnih morilcev in streljanj. To je tudi odsev modernega časa. Serijski morilci so bili anonimni in so delovali prikrito. Množični morilci želijo publicitete, ki jo v današnjem hiperpovezanem svetu z družbenimi omrežji, internetom in 24-urnimi novicami zlahka dobijo.

The New York Times