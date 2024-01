Tehnologija, ki je umrla v letu 2023

Kot vsako leto je tudi 2023 prineslo konec številnih tehnoloških izdelkov in storitev, ki so nekoč veljali za inovativne in pomembne.

Leto 2023 je bilo polno slovesov v tehnološkem svetu, zbogom smo rekli tako znanim blagovnim znamkam kot manjšim storitvam. Težko smo se poslovili od Twitterja, ki pod novim imenom X resda še živi, a je z Muskovimi idejami skoraj čisto druga storitev. Netflix je v drugod po svetu končal z izposojo DVD medijev in se v celoti posvetil zgolj pretočnim storitvam. Njegovo osredotočenost smo (žal) čutili v Sloveniji prek zvišanja cen paketov in s prepovedjo delitve gesel.

Med drugimi izdelki in storitvami, ki so izginili leta 2023, velja po kronološkem redu omeniti še aplikacijo Snap Camera, očala Google Glass Enterprise Edition, digitalne umetnine NFT na družabnih omrežjih Facebook in Instagram, nosljive naprave Amazon Halo, brezplačno zbirko iger na konzoli PS5 PlayStation Plus Collection, digitalno pomočnico Cortano z operacijskega sistema Windows, zgodbe Stories na spletišču YouTube in stripe s storitve Comixology.