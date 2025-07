Objavljeno: 21.7.2025 05:00

Tehnologija je orodje za množično nadzorovanje

Ko je minuli teden kamera na koncertu skupine Coldplay v Bostonu prikazala par, ki objet posluša Chrisa Martina, bi bil lahko to le še eden izmed množice povsem običajnih in dolgočasni prizor. A ker se je ženska na posnetku obrnila proč in obraz zakopal v roke, moški pa se je sklonil pod kader, je posnetek vzbudil veliko pozornosti. Pevec Chris Martin ga je na odru komentiral z besedami, da sta bodisi zelo sramežljiva bodisi razmerje skrivata – in ostalo je bilo zgodovina.

Internet je znova pokazal, da kar se znajde na internetu, tam ostane. Moškega so hitro identificirali kot izvršnega direktorja podjetja Astronomer, žensko pa kot vodjo kadrovske službe, ki ni njegova žena. Na internetu se je usulo sodb in zgražanja, iz zgodbe je nastala celo zabavna videoigra, kjer iščemo prešuštnike na koncertu Coldplaya, ter celo nezamenljivi žeton (NFT).

Poanta zgodbe je drugje. Moderna tehnologija je največje nadzorovalno orodje v zgodovini človeštva. Običajno naše strani polnijo vrstice o nadzoru držav, skrivnem prisluškovanju, vdorih in ranljivostih. A kamere, povsem običajne, povsem vidne, so povsod. Navdušujemo se, ko britanska policija na tekmi med desettisoči navijačev najde iskalne kriminalce s prepoznavanjem obraza.

A kot kaže najnovejša zgodba, vsega tega niti ne potrebujemo. Dovolj je le trenutek in na videz povsem neškodljiva orodja, pa se skrivnosti razkrijejo na internetu, ki ne pozablja. Za večjo mero strašljivosti pa je treba dodati, da se včasih moti. Po bombnem napadu na bostonskem maratonu leta 2013 so na internetu hitro zaokrožile fotografije domnevnega storilca – za katerega se je kasneje izkazalo, da to ni. A internet je fatvo že sprožil.

Podobnih zgodb ne manjka, imeli smo jih tudi v Sloveniji, zaradi česar je v Mariboru ugasnilo tudi življenje. Naši osebni podatki so z moderno tehnologijo postali blago, ki se prodaja in nad katerim nimamo več nadzora. Ne gre za zgolj za vpisovanje v sumljive spletne strani ali kartice zvestobe. Tudi pri obisku koncerta nimamo več anonimnosti. Še slabše je edino to, da se vsa ta orodja občasno zmotijo.