Tehnologija ChatGPT prihaja v Microsoftovo Pisarno

Sodeč po številnih neuradnih virih iz podjetja Microsoft se podjetje pripravlja na razgrnitev načrtov o vgradnji tehnologije ChatGPT v priljubljene programe, kot so Outlook, Word in PowerPoint, ki so temelj pisarniške zbirke Microsoft 365 (do nedavnega Office).

Načrt in podrobnosti o uporabi tehnologije, ki so jo pridobili s strateškim partnerstvom z družbo OpenAI naj bi razgrnili menda že v marcu, uporabniki pa naj bi rezultate videli še letos, verjetno v več iteracijah.

Kot je znano je Microsoft tehnologijo Prometheus Model nedavno uspešno prikazal v spletnem iskalniku Bing, ki je še vedno v razvoju. Prvi testi so pokazali, da povezovanje s tehnologijo podobno ChatGPT daje dobre rezultate. Vsekakor so s tem navdušili uporabnike, saj se je na čakalno vrsto za preizkus novega Binga v manj kot 48 urah prijavilo več kot milijon ljudi.

Predvidevamo, da bo interes za integracijo v pisarniške programe nekdaj znane kot Office še večji. Informacije, kje točno in kako bo umetna inteligenca pomagal pri uporabi pisarniških programov so za zdaj še precej nepopolne.

Viri omenjajo, da bo tehnologija OpenAI v programu Outlook samodejno predlagala besedila, menda predvsem odgovore, na elektronska sporočila.Nekaj podobnega je sicer Microsoft nedavno prikazal v okviru storitve Viva Sales, sicer tudi povezane s programom Outlook, kjer zna umetna inteligenca samodejno predlagati besedilo prodajnega pisma.

Za urejevalnik besedil Word napovedujejo, da bo umetna inteligenca znala izboljšati kakovost besedil, ki jih pišejo uporabniki. Verjetno lahko računamo tudi na to, da bo novi pomočnik v Wordu znal samodejno predlagati besedilo na izbrano temo. Tehnično gledano je mogoče tehnologijo Prometehus Model že danes videti v spletni različici urejevalnika Word, kjer predlagana besedila preprosto prekopiramo v urejevalnik.

Manj je znano, kje bo umetna inteligenca imela vlogo v predstavitvenem programu PowerPoint. Predvidevamo pa lahko, do to povezano z napol avtomatiziranim predlaganjem vsebin na določeno temo.

Zelo verjetno je, da bo Microsoft umetno inteligenco v paket Microsoft 365 vgrajeval postopoma in funkcionalnost ter kakovost generiranih predlogov vsebin izboljševal v nekaj iteracijah. Če jim bo to uspelo, utegne tovrstna povezava z umetno inteligenco daleč največja novost, ki so jo programi iz zbirke Microsoft 365 doživeli v zadnjem desetletju.