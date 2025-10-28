Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice
novice
Objavljeno: 28.10.2025 05:00

Teams bo vsem povedal, kje sedite

Teams bo decembra dobil novo možnost, ki bo precej otežila življenje vsem zaposlenim, ki bi želeli na kakšen sestanek od kod drugod kot iz lastne pisarne. Microsoft bo v aplikaciji Teams skrbnikom omogočil vklop funkcije, ki sicer obstaja že sedaj, a jo lahko po želji vključimo uporabniki. Na sestanku bo od decembra ob uporabnikovem imenu pripisana lokacija, ki jo bo Teams avtomatično prepoznal glede na omrežje Wi-Fi, na katerega je naprava povezana. Nič več prikrivanja dejanske lokacije!

Glavni problem bo nadzor nad to funkcijo. Za celotno organizacijo jo bodo lahko vključili domenski administratorji, ki bodo imeli tudi možnost preprečiti izklop. Namen te funkcije je na velikih kampusih v velikih kompleksih podati informacijo, kje so posamezniki lociranih, da bi jih lažje našli. A če bo funkcija prevzeto vključena, potem bo vsakdo videl vašo lokacijo, četudi morda tega ne bi želeli. Vedno.

Ne gre le za šefe, ki bodo takoj videli, ali so zaposleni res v svojih pisarnah, temveč tudi za vse ostale. Včasih si kdo želi v miru delati v pisarni, ne da bi vsi ves čas vedeli, kje ga najdejo (in zmotijo).

Roadmap

Več novic

Naroči se na redna tedenska ali mesečna obvestila o novih prispevkih na naši spletni strani!

Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki

Najbolj brano

  • Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Zakaj nihče ne mara Applovih in Samsungovih tankih telefonov?

    Applov najnovejši in najtanjši iPhone Air, ki v debelino meri le dobrih pet milimetrov in tehta 165 gramov, je čudo tehnike, a ga začuda ljudje niso radostno sprejeli. Medtem ko se iPhone 17 Pro in iPhone 17 Pro Max prodajata rekordno, klasični iPhone 17 pa prav tako žanje visoke številke, iPhone Air zapostaja.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 05:00
  • Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidia: Kitajska je za nas mrtva

    Nvidijin direktor Jensen Huang je dejal, da je tržni delež podjetja na Kitajskem hitro padel s 95 odstotkov na ničlo. To ni presenetljivo, saj izvoz na Kitajsko prepoveduje kar ameriška administracija. A to v resnici ni čisto res, saj po drugi strani več kot četrtino prodaje predstavlja izvoz v Singapur – od koder na Kitajsko vodijo neuradne poti.

    novice
    Objavljeno: 20.10.2025 07:00
  • <span><span>Popolnoma drugačno električno kolo</span></span>

    Popolnoma drugačno električno kolo

    Rivianovo hčerinsko podjetje Also, specializirano za mikromobilnost, je predstavilo inovativno električno kolo TM-B (Transcendent Mobility - Bike), ki obljublja povsem novo izkušnjo vožnje. 

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 16:00
  • Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska prisilno prevzela kitajsko tovarno čipov

    Nizozemska je z izjemno kontroverzno in neobičajno potezo prevzela nadzor nad podjetjem Nexperia, ki je bilo v kitajski lasti. Ministrstvo za gospodarstvo je uporabilo zakon o dostopnosti izdelkov in ocenilo, da je vodenje podjetja resno zgrešeno, to pa ima posledice za dostopnost čipov, ki so ključna dobrina za državo in Evropo.

    novice
    Objavljeno: 14.10.2025 07:00
  • V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    V Londonu vam bodo verjetno ukradli telefon

    Samo v lanskem letu so v Londonu ukradli 80.000 pametnih telefonov, kar je v milijonski metropoli sicer malo, a vseeno precej več kot v drugih podobno velikih mestih v Evropi. In približno tretjino več kot leto pred tem. Trend je torej zaskrbljujoč.

    novice
    Objavljeno: 23.10.2025 05:00
  • Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Severna Koreja s kriptovalutami in lažnimi zaposlenimi nakradla milijarde

    Za razliko od praktično vseh ostalih držav se Severna Koreja v veliki meri zanaša na internetni kriminal in kriptoprevare za financiranje delovanja države in izogibanje sankcijam. Tudi eden večjih letošnjih vdorov, ko so neznanci z borze Bybit ukradli za poldrugo milijardo dolarjev kriptovalute ether, je bil plod Severne Koreje.

    novice
    Objavljeno: 27.10.2025 07:00
Naroči se na Monitor Spletni nakup Naroči se na tedenske novice

Arhiv

Najnovejša številka revije

November 2025 Prelistaj! Spletni nakup Arhiv številk
November 2025

Uvodnik
Vedno je kriv DNS!

Mnenja
Balon pušča Pro et contra – običajni ali tanki telefoni?

Fokus
Uvodnik: Vedno je kriv DNS! V katero smer nese svetlobni žarek?

Dosje
Ko članek shranimo za kasneje Nevarnost v naročju

Monitor Pro
Agenti UI v boju proti eksploziji kibernetskih groženj Branjenje obzidja je stvar preteklosti Hrbtenica digitalne odpornosti

Na zvezi
Kariera v IT, Roman Thaler, CODATIVITY Software Solutions

Zgodovina
Larry Ellison - Od reveža do bogataša Zgodovina telekomunikacij v Sloveniji - Terminalska omrežja

Odprta scena
Ranljivi jeziki so obsojeni na počasno smrt

Prenosni računalniki
Naredi sam prenosnik

Telefoni
Sveži zrak Tanek, hiter in … drag! Umetna inteligenca povsod

Preizkusi
500-tica s plusom Domači oblak

Nasveti
Prestopni iOS Super mikroračunalniki za mobilne projekte Umetna inteligenca za delovni vsakdan

Mobilno
Androidni intervali Naš izbor na Androidu Naš izbor za iPhone Z aplikacijo proti povišanemu krvnemu tlaku

Kupite dostop do aktualne številke:

5,99 EUR mesečni zakup

 
  • Polja označena z * je potrebno obvezno izpolniti
  • Pošlji

Spletno mesto uporablja piškotke z namenom zagotavljanja spletne storitve, oglasnih sistemov in funkcionalnosti, ki jih brez piškotkov ne bi mogli nuditi. Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate s piškotki.


Več o piškotkih in nastavitve piškotkov