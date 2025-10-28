Objavljeno: 28.10.2025 05:00

Teams bo vsem povedal, kje sedite

Teams bo decembra dobil novo možnost, ki bo precej otežila življenje vsem zaposlenim, ki bi želeli na kakšen sestanek od kod drugod kot iz lastne pisarne. Microsoft bo v aplikaciji Teams skrbnikom omogočil vklop funkcije, ki sicer obstaja že sedaj, a jo lahko po želji vključimo uporabniki. Na sestanku bo od decembra ob uporabnikovem imenu pripisana lokacija, ki jo bo Teams avtomatično prepoznal glede na omrežje Wi-Fi, na katerega je naprava povezana. Nič več prikrivanja dejanske lokacije!

Glavni problem bo nadzor nad to funkcijo. Za celotno organizacijo jo bodo lahko vključili domenski administratorji, ki bodo imeli tudi možnost preprečiti izklop. Namen te funkcije je na velikih kampusih v velikih kompleksih podati informacijo, kje so posamezniki lociranih, da bi jih lažje našli. A če bo funkcija prevzeto vključena, potem bo vsakdo videl vašo lokacijo, četudi morda tega ne bi želeli. Vedno.

Ne gre le za šefe, ki bodo takoj videli, ali so zaposleni res v svojih pisarnah, temveč tudi za vse ostale. Včasih si kdo želi v miru delati v pisarni, ne da bi vsi ves čas vedeli, kje ga najdejo (in zmotijo).

Roadmap