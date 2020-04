TCL z lastnimi telefoni

Objavljeno: 7.4.2020 15:00

TCL je pri nas znan predvsem po televizorjih, v kratkem pa lahko pričakujemo tudi njihove pametne telefone.

Njihovi televizorji predstavljajo dobro razmerje med kakovostjo in ceno – tudi na naših preizkusih smo jih večkrat pohvalili. Napovedali pa so tudi prihod telefonov pod lastno znamko – TCL je namreč že doslej izdeloval telefone, v lasti imajo namreč znamko Palm, po licenci pa izdelujejo tudi cenejše pametne telefone Alcatel. Tri modele te znamke smo sicer preizkusili že jeseni, a nas niso ravno prepričali, so pa napovedani modeli TCL videti potencialno bolj zanimivi.

Trenutno so napovedali tri modele – cenejšega TCL 10L s ceno 250 evrov, TCL 10 5G za 400 evrov in model TCL 10 Pro za 440 evrov. Prvi uporablja procesor nižjega ranga Snapdragon 665 in 6 GB pomnilnika, zraven bo 64 ali 128 GB prostora in baterija zmogljivosti 4000 mAh, glede na ceno naprave pa presenečajo štirje objektivi na zadnji strani.

Nekoliko nenavadna je izbira procesorjev pri dražjih dveh modelih. Najhitrejši bo model 10 5G, čeprav bo okoli 40 evrov cenejši od 10 Pro – uporablja namreč procesor Snapdragon 765G, dražji model pa starejši Snapdragon 675. Ima pa zato dražji model (torej 10 Pro) zaslon OLED, cenejši 10 5G pa navaden LCD. Oba bosta sicer ponujala 6 GB pomnilnika in 128 GB shrambe, pri obeh bo baterija 4500 mAh. Zanimiva zna biti tudi fotografska izkušnja, saj bosta ponujala štiri objektive, glavni pa tipalo s 64 MP.

Konkretnih podatkov o tem, kdaj bodo na voljo in če jih bodo dobili tudi v Sloveniji, še ni.