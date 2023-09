Tatovi kradejo avtomobile z brezžičnimi zvočniki

Avtomobilski tatovi so našli način, kako brezžično dostopati do avtomobilskih kontrol s prilagojenim bluetooth zvočnikom.

Sodobni avtomobili so opremljeni z različnimi tehnologijami, ki jih naredijo varnejše za vožnjo, bolj zabavne za uporabo in teoretično odporne proti kraji. Vendar ljudje obdržijo svoje avtomobile veliko dlje kot pametne telefone ali računalnike, zato se njihovi sistemi postarajo in postanejo ranljivi za napade. Stopnja avtomobilskih kraj se v zadnjih letih povečuje večinoma zaradi računalniških hekerjev, ki odkrivajo ranljivosti v avtomobilih znamk, kot so Kia, Hyundai in druge. Do avtomobilskih kontrol dostopajo na najrazličnejše načine, z manipulacijo žarometov ali s pomočjo bluetooth zvočnika.

Po navedbah spletnega portala Jalopnik so moderni avtomobili velikokrat opremljeni s sistemom brez ključa, ki omogoča voznikom, da odklenejo in zaženejo avto brez fizičnega ključa. Čeprav je ta funkcija zelo priročna, pa prinaša tudi varnostna tveganja. Hekerji so odkrili način, kako zlorabiti bluetooth zvočnike za posnemanje signala, ki ga oddaja ključ avtomobila. Ko je signal posnet, ga lahko hekerji ponovno oddajo, da odklenejo avto in ga zaženejo. Ta metoda kraje postaja vse bolj priljubljena med kriminalci, saj je relativno preprosta in ne zahteva fizičnega dostopa do ključa avtomobila.

Strokovnjaki za varnost svetujejo lastnikom avtomobilov, da izklopijo funkcijo brez ključa, kadar je to mogoče, ali pa uporabijo posebno zaščitno torbico, ki blokira radiofrekvenčne signale in preprečuje, da bi hekerji posneli signal ključa. Poleg tega je pomembno, da redno posodabljajo programsko opremo v avtomobilu, saj proizvajalci pogosto izdajajo varnostne popravke za znane ranljivosti. Varnostni strokovnjaki opozarjajo, da je vedno treba biti previden in biti na tekočem z najnovejšimi varnostnimi grožnjami, da bi zaščitili svoj avto pred morebitnimi hekerskimi napadi.