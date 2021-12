Talentirani kadri iščejo boljše priložnosti

Raziskava družbe Boston Consulting Group (BCG) razkriva, da skoraj 75% strokovnjakov s področja digitalnih tehnologij v naslednjih letih načrtuje zamenjavo službe. Raziskava je zajela okoli 10.000 ljudi, med njimi pretežno mlajšo generacijo strokovnjakov. Zanimiv je tudi podatek, da je v že času raziskave kar 40% anketirancev aktivno iskalo nove priložnosti.

BCG razlaga, da na trgu delovne sile poteka neizprosen boj za talente, zaradi česar so povprečne višine plač močno povečale. To še posebej velja za delovna mesta in vloge v digitalni ekonomiji, za katere se je povečalo povpraševanje med epidemijo Covid-19. BCG poudarja, da so trenutne razmere na trgu za številne delodajalce že skoraj nevzdržne, saj je le malo podjetij, ki si lahko privoščijo visoke stroške za vrhunske talente.

Raziskava ugotavlja, da je denarna kompenzacija sicer pomemben, vendar še zdaleč ne edini ali celo najpomembnejši dejavnik pri izbiri novih priložnosti. Denar je v resnici šele na tretjem mestu, čeprav se je pri tem povzpel iz petega mesta, kar je zabeležila podobna raziskava v letu 2018.

Na prvem mestu je iskanih dejavnikov je vzpostavljanje ravnotežja med delom in zasebnim življenjem, kar je verjetno tudi posledica preobremenitev, ki jih delodajalci povzročajo še posebej pri talentiranih zaposlencih. Predvsem med mladimi so pomembni tudi ugled podjetja, poslovna kultura in klima v podjetju. Večina vprašanih se za spremembo službe odloča zaradi potrebe po spremembi okolja, novih izzivih in napredovanju v karieri.

V zadnjih dveh letih se je bistveno spremenilo okolje, v katerem delajo mladi talenti s področja digitalne tehnologije. Konec leta 2020 je kar 76% anketirancev delo opravljalo na daljavo, kar je bistveno več od leta 2018, ko jih je od oddaljeno delovalo 41% vprašanih. Posledica vsega tega dogajanja je, da kar 95% vprašanih želi tudi po koncu epidemije ohraniti fleksibilni delovni čas in možnost izbire lokacije za opravljanje dela.