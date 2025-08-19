Objavljeno: 19.8.2025 10:00

Takoj posodobite strežnike Plex!

Uporabniki Plex Media Serverja so prejeli opozorilo o kritični varnostni napaki, ki prizadene različice med 1.41.7.x in 1.42.0.x.

Podjetje priporoča takojšnjo posodobitev strežnikov Plex na najnovejšo različico, saj bi ranljivost lahko predstavljala resno tveganje za varnost podatkov. Kot poroča Bleeping Computer, Plex sicer redko javno opozarja na ranljivosti, kar pomeni, da gre tokrat najverjetneje za posebej resen primer. Spomnimo, leta 2022 je bila ranljivost Plexa del velikega vdora v LastPass, kjer je napadalcem uspelo namestiti snemalnik uporabljenih tipk na tipkovnici in pridobiti dostop do baze gesel. Tudi zdaj so ranljivost zaznali prek nagradnega programa za iskanje napak, a podjetje zaenkrat še ni razkrilo tehničnih podrobnosti.

Popravek je na voljo v različici Plex Media Server 1.42.1.10060 (ali novejši), ki jo lahko prenesemo prek nadzorne plošče strežnika ali uradne spletne strani. Čeprav natančna narava napake še ni znana, je priporočljivo, da vsi upravitelji strežnikov posodobitev izvedejo brez odlašanja, saj bi zlonamerni akterji lahko izkoristili že starejše verzije programske opreme.